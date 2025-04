Jesteś mamą, żoną, a do tego pracujesz i dbasz o dom? Ten tekst jest zdecydowanie dla ciebie! Blogerka Meredith Ethington zmęczona codziennym natłokiem obowiązków zwróciła uwagę na to, jak bardzo jej tok myślenia różni się od podejścia jej męża w kwestii dbania o bliskich i o ognisko domowe. Jak to zrobiła? Otóż odwołała się do tego, co pojawia się w jej głowie i w głowie jej męża w chwili powrotu z pracy do domu.

Choć podkreśliła, że jej partner jest cudownym mężem i ojcem, tych różnic nie da się przeoczyć, bowiem widać je jak na dłoni (i na poniższym zdjęciu).

Wpis polubiło prawie półtora tysiąca osób, a około 700 go udostępniło na swojej facebookowej tablicy. To dowód na to, że w wielu domach jest po prostu tak samo!

Co po powrocie z pracy myślą kobiety, a co mężczyźni? Oto cała prawda na ten temat!

Wpis blogerki w polskim tłumaczeniu brzmi dokładnie tak:

Co myśli mama po powrocie z pracy: O mój boże. W domu jest bałagan. Mamy chleb na jutro? Muszę porozmawiać z dzieckiem o szczerości i kazać mu zwrócić zabawkę, którą pożyczył. Może dziś się wyśpię. Może tak naprawdę się wyśpię, przyśni mi się coś. Chyba kupię opaskę na oczy do spania. Włożyłam pranie do suszarki? Wysłałam maile? Czy już za późno, żeby zapisać dzieci na zajęcia, które rozpoczynają się za pół roku? Czy będzie ich widać na klasowych zdjęciach? Mamy jeszcze karmę dla kota? Powinnam posprzątać w szafach. Jaka ta lampa jest zakurzona. Serio. Skąd się bierze cały ten kurz? Znowu mamy jakieś pająki. Muszę załatwić jakiegoś pogromcę pająków. Mam nadzieję, że dostaniemy to dobre przedszkole, nie to beznadziejne. Na pewno zarażą się w nim jakimś paskudztwem. Mam nadzieję, że kupiłam dobry krem z filtrem. Nie ten, po którym mają wysypkę. Kiedy ostatni raz podlewałam kwiatki? Powinnam wyprać pościel. Założę się, że Karen pierze pościel co tydzień. Potrzebuję wakacji, chcę odpocząć od bycia mamą, ale kto będzie pamiętał, że skończył się makaron? Jeśli nie zjem czekolady, gdy dzieci już usną, na pewno kogoś walnę. Co myśli tata po pracy: Położę się na chwilkę i utnę krótką drzemkę.

– napisała Meredith.

W polskich domach bardzo często kobieta po powrocie z pracy do domu od razu bierze się za robotę: pranie, sprzątanie, gotowanie, słanie łóżek, odrabianie lekcji z dziećmi. Mężczyźni zaś najpierw znajdują czas na relaks po intensywnym dniu, by potem ewentualnie pomóc w codziennych pracach domowych (choć nierzadko bardziej przeszkadzają, niż pomagają np. podjadając obiad gotowany na kolejny dzień).

A może wy macie inne doświadczenia? Zgadzacie się z tym, co napisała Meredith? Naszym zdaniem trafiła w samo sedno!

