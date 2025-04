Kłótnie zawsze wywołują złe emocje i niepotrzebny stres. Jeśli jesteś mamą, powinnaś wiedzieć, że twoje sprzeczki z mężem mogą negatywnie wpłynąć na rozwój dziecka. Zobacz, jak czuje się twoja pociecha, słysząc głośne i nerwowe rozmowy między wami.

Strach

Zbyt agresywne rozmowy, krzyk, trzaskanie drzwiami czy rzucanie przedmiotami może wywołać zamieszanie w psychice twojego dziecka. Nagle spokojne dzieciństwo zaczyna przypominać pole bitwy, gdzie po jednej stronie jest mama, a po drugiej tata. Małe dziecko nie będzie rozumiało, dlaczego się kłócicie. Pieniądze, zdrada, różnice w światopoglądzie to totalna abstrakcja dla kilkuletniego malucha. Kiedy więc usłyszy i zaobserwuje, że relacje między dwiema, najbliższymi mu osobami stały się wrogie, zacznie się bać. Paraliż emocjonalny może spowodować, że dziecko zacznie obwiniać siebie o pogorszenie się relacji między rodzicami.

Niepewność

Powtarzające się kłótnie, zdenerwowany tata albo płacząca mama to nie najlepsze obrazy, które niestety bardzo trwale zapisują się w pamięci dziecka. Jeśli kłócisz się z mężem, a on wychodzi z domu i nie wraca przez kilka dni, nie myśl, że dziecko tego nie zauważy. Maluch będzie wiedział, że coś jest nie tak. Nieobecność jednego rodzica zaburzy jego poczucie bezpieczeństwa i wprowadzi niepewność. Twoja pociecha może stać się:

zamknięta w sobie,

nerwowa,

płaczliwa,

strachliwa.

Brak koncentracji

Kłótnia rodziców negatywnie wpływa na rozwój emocjonalny dziecka. Może też sprawić, że maluch stanie się mniej spostrzegawczy, bardziej rozkojarzony i niespokojny. To dlatego dzieci rodziców, którzy się rozwodzą, osiągają gorsze stopnie w szkole i są mniej skoncentrowane na zdobywaniu wiedzy. Problemy z nauką mogą być spowodowane tym, że dziecko stale myśli o sytuacji rodzinnej. Niejednokrotnie starsze dzieci nie chcą się przykładać do edukacji, ponieważ stanowi to ich sprzeciw oraz formę buntu przeciwko temu, co dzieje się w domu.

Agresja

Mówi się, że agresja rodzi agresję. Niewątpliwie dziecko, które często słyszy nieprzyjemne rozmowy rodziców, samo zaczyna powielać ich zachowania. Jego bezpieczny świat zamienia się w codzienne słowne potyczki mamy i taty. Dziecko uczy się zasłyszanych zwrotów i zachowań, które następnie powiela w szkole czy w piaskownicy.

