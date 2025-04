Myślisz, że coś jest nie tak, skoro odkąd urodziłaś dziecko, temat seksu w ogóle cię nie interesuje? Nie panikuj, według dr Sylwii Jędrzejewskiej, seksuologa „statystycznie połowa par kocha się rzadziej do roku po urodzeniu dziecka”. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest oczywiście m.in. fakt, że opieka nad niemowlakiem jest niezwykle zajmującym zajęciem. Gdy więc dziecko zaśnie, młoda mama nie marzy o niczym innym, jak tylko o tym, by do niego dołączyć. Dodatkowo hormony w ciele kobiety wciąż nie są ustabilizowane. Kiedy wrócą do normy, ochota na czułości z partnerem również powróci.

Reklama

"Potrzeby seksualne powrócą wraz z naturalną regulacją hormonalną"

Według dr Jędrzejewskiej te obniżone potrzeby seksualne po narodzinach dziecka wynikają z natury. W rozmowie wyjaśnia: „To natura decyduje za nas, że to jest czas, w którym koncentrujemy się na opiekuńczości, na dziecku i nie mamy ochoty na seks". Dodaje jednak, by w tym czasie nie zaniedbywać relacji partnerskich. Bliskość i intymność to przecież nie tylko seks. A kiedy hormony ustabilizują się, młodzi rodzice zaczną się nim cieszyć na nowo.

Ile jeszcze czasu minie, zanim wróci ochota na seks po porodzie? Obejrzyj materiał wideo i dowiedz się!

Zobacz też: