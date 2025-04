Mamy pokochały program, za pomocą którego mogą ze zwykłych zdjęć z karmienia piersią stworzyć przepiękne obrazy. Ten program powstał, by w delikatny sposób przyzwyczajać ludzi do widoku dzieci, które piją mleko matki.

Zrób ze swojego zdjęcia małe dzieło sztuki i wesprzyj akcję!

Coraz więcej kobiet robi brelfie, czyli selfie podczas karmienia piersią. Te zdjęcia są często piękne same w sobie, ale mogą stać się dziełami sztuki w krótkiej chwili. Wystarczy aplikacja PicsArt i modyfikacja, która się w niej znajduje – „Tree to life” („Drzewo życia”).

Takie małe dziecko sztuki może zrobić każda mama. Program nie wymaga specjalnych umiejętności artystycznych. Nie trzeba też umieć obsługiwać programów graficznych, żeby samodzielnie przygotować obrazek.

Modyfikacja „Drzewo życia” jest częścią kampanii "Normalize breastfeeding", która ma na celu oswojenie ludzi z widokiem kobiet, które publicznie karmią piersią swoje dzieci. Jeśli chcemy poprzeć kampanię, możemy w mediach społecznościowych podpisać zdjęcia hashtagiem #normalizebreastfeeding lub #treeoflife.

Początkowo niektóre media społecznościowe blokowały zdjęcia karmiących matek stworzone w aplikacji PicsArt, bo uważały, że są nieprzyzwoite. Dziś zauważamy, że jest coraz większa tolerancja i takie zdjęcia można częściej spotkać w sieci. Udostępnia je coraz więcej osób popierających akcję.

Prowadzący kampanię uważają, że zdjęcia po przerobieniu na małe dzieła sztuki na pewno tak nie rażą. Chodzi zwłaszcza o wrażliwość osób, które nigdy nie widziały kobiet karmiących piersią i przez których takie zdjęcia mogłyby być źle odebrane. Chcą też pokazać, że karmienie piersią jest piękną i naturalną czynnością, w której nie ma nic złego ani wulgarnego. A pokazywanie dziecka i karmiącej matki jako jednego organizmu – drzewa życia – uświadamia, jak wielkim cudem i darem natury jest to, że matki mogą karmić swoje dzieci dając im w ten sposób wszystko, co jest niezbędne do życia i prawidłowego rozwoju.

