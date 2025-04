Obowiązkowi przyjaciele mamy

Butelka Kup dwie lub trzy na zmianę. Tak jest wygodniej, bo może się zdarzyć, że nie zdążysz domyć czy wyparzyć butelki. Jeśli twoje dziecko jest łakomczuchem i bardzo szybko pije mleczko, a przy tym łyka sporo powietrza i potem często boli je brzuch, wybieraj spośród butelek antykolkowych. Mają różne systemy, które sprawiają, że mleko wypływa wolniej.

Smoczki do butelki Potrzebne będą co najmniej dwa, a nawet trzy na zmianę. Do wyboru są miękkie, kauczukowe (lateksowe) oraz twardsze silikonowe. Kauczukowe poleca się dzieciom, które mają słabe mięśnie i kłopoty ze ssaniem. Z silikonowych smoczków trudniej się ssie, polecane są więc szczególnie, jeśli łączysz karmienie piersią i butelką. Dzięki temu dziecko nie „rozleniwi się” i będzie tak samo dobrze ssało pierś.

Szczotka do mycia Dzięki niej dokładnie umyjesz butelki z resztek pokarmu. Szczotki różnią się kształtem i wielkością, dlatego najlepiej dopasować je do konkretnej butelki.

Podgrzewacz Podgrzeje, utrzyma temperaturę pokarmów. Najbardziej popularne są podgrzewacze podłączone do sieci. Jeśli jednak często podróżujecie, przydatny może się okazać samochodowy podgrzewacz do butelek.



Przydatni przyjaciele mamy

Sterylizator Do sterylizatora (elektrycznego lub na mikrofale) możesz jednocześnie włożyć kilka butelek, a także np. smoczki, gryzaczki. Jeśli go nie kupisz, wyparzaj butelki we wrzącej wodzie.

Termoopakowanie Przyda ci się na spacerze, w podróży. Przegotowaną gorącą wodę wlewasz do butelki i wstawiasz do termosu. Możesz również włożyć do niego przygotowaną schłodzoną mieszankę mleczną, a potem – gdy maluszek będzie głodny – podgrzać mu ją.



Nieobowiązkowi przyjaciele mamy

Specjalne szczypczyki Dzięki nim bez problemu wyjmiesz ze sterylizatora (lub z wrzącej wody) czystą butelkę lub smoczek.

Pojemnik do mleka w proszku Będzie pomocny, jeśli zamierzasz karmić maluszka na spacerze. Do takiego pojemniczka możesz wsypać kilka dokładnie odmierzonych porcji mleka w proszku. Wtedy nie będziesz musiała zabierać ze sobą na spacer całego opakowania mleka. Wystarczy pojemnik, butelka z wodą i termos.

Pojemnik na smoczek Możesz w nim bez problemu przechowywać smoczek – pozostanie on sterylny. Idealnie sprawdza się w podróży, na pikniku, spacerze. Niektóre firmy oferują zestawy, w których oprócz butelki znajduje się smoczek z pojemnikiem.