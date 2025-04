Co więc jeść (a czego nie), gdy lekarz potwierdził, że dziecko jest uczulone?

Krowie mleko, sery, jogurty, kefir, masło, maślankę i inne przetwory mleczne wyklucz w pierwszej kolejności. Sprawdzaj etykiety produktów, czy nie zawierają mleka lub serwatki (uwaga: nawet większość margaryn ma dodatek białek serwatkowych!). Zrezygnuj z cielęciny oraz wołowiny – zawierają białka podobne do tych w mleku.

Dwa, trzy razy w tygodniu sięgaj po przetwory sojowe (nie częściej, by dziecko nie uczuliło się też na soję). Z serka tofu przyrządzisz smaczne i sycące sałatki z dodatkiem warzyw. Możesz też pić mieszanki mlekozastępcze dla alergików (jeśli zaakceptujesz ich smak), np. Nutramigen lub Bebilon Pepti. Dostarczą ci białka oraz cennego wapnia.

Uwaga: Nawet jeśli nie pijesz mleka i nie jesz jego przetworów, twój pokarm zawiera wystarczającą ilość wapnia dla maleństwa. Niedobory będziesz jednak mieć ty – zostanie on bowiem „zabrany” z twoich kości (dlatego po okresie karmienia piersią wiele mam ma problemy z zębami, a nawet początki osteoporozy). Żeby temu zapobiec, bierz preparaty wapnia (uzgodnij to z lekarzem). Jedz też brokuły, buraki, marchewkę, kaszę gryczaną i jęczmienną. Po zakończeniu karmienia powróć jednak do mlecznej diety.

Gdy lekarz podejrzewa, że dziecko ma uczulenie na jajka, na czas karmienia piersią musisz z nich zrezygnować. Spróbuj jeść przepiórcze (rzadziej powodują alergię niż kurze).

Brak jajek nie uniemożliwi ci przygotowywania pierogów – ciasto doskonale wychodzi bez nich – oraz kotletów mielonych – do mięsa dodaj kleik kukurydziany lub ryżowy. Panierką może być mąka kukurydziana lub pokruszone płatki. Bez jajek upieczesz też np. szarlotkę.

Owoce i warzywa rzadko alergizują, ale jednak może to się zdarzyć. Lepiej je ugotuj – wtedy nieco tracą swoje właściwości uczulające. Zrezygnuj z cytrusów, truskawek, poziomek. Z warzyw zaś uważaj na selera, paprykę i pomidory. Inne raczej nie sprawiają kłopotów.

Wydrukuj i zachowaj jadłospis diety dla karmiącej mamy na 7 dni

Poniedziałek

Śniadanie: omlet bez mleka z konfiturą jagodową, szklanka soku warzywnego

Drugie śniadanie: pieczywo z bezmleczną margaryną i pieczoną roladą z indyka (domowego wypieku), sałata, herbata zielona

Obiad: zupa pomidorowa (bez śmietany) z makaronem, potrawka z kurczaka z kaszą jęczmienną, buraczki, kompot

Podwieczorek: sałatka jarzynowa, razowe pieczywo, herbata miętowa

Kolacja: racuszki z jabłkami, herbata żurawinowa

Wtorek

Śniadanie: ryż z musem owocowym z dodatkiem płatków kukurydzianych i rodzynek, herbata owocowa

Drugie śniadanie: pieczywo z margaryną i pieczonym schabem, ogórek kwaszony, herbata miętowa

Obiad: barszcz czerwony z ziemniakami i zieloną pietruszką, kasza gryczana z gulaszem z mięsa z indyka, gotowane brokuły, sok gruszkowy

Podwieczorek: domowy kisiel z dodatkiem jabłek lub mrożonych owoców, np. jagód

Kolacja: pieczywo posmarowane margaryną, pasztet mięsno-warzywny (indyk, królik), owoce, herbata ziołowa

Środa

Śniadanie: pełnoziarniste pieczywo z margaryną, plasterkiem polędwicy, pomidorem i ogórkiem, herbata z cytryną

Drugie śniadanie: serek tofu z ogórkiem, pomidorem, papryką, sok z malin i winogron

Obiad: zupa jarzynowa, kasza jaglana, pulpeciki z mięsa, kiszona kapusta z marchewką i cebulką, kompot z suszonych owoców

Podwieczorek: kawałek ciasta zrobionego bez mleka (np. kruchy jabłecznik), woda mineralna

Kolacja: makaron z wiórkami wędzonego łososia doprawiony bazylią i oliwą z oliwek, herbata wiśniowa

Czwartek

Śniadanie: jajecznica na oliwie z oliwek z dodatkiem cebulki i pomidorów, pieczywo z margaryną, rzodkiewką i koperkiem, zielona herbata

Drugie śniadanie: galaretka owocowa z biszkoptami

Obiad: kapuśniak z ziemniakami, naleśniki z owocami i cukrem pudem, kompot

Podwieczorek: pieczywo ryżowe z pastą z soczewicy, sok warzywny

Kolacja: zapiekanka z szynką i brokułami, woda mineralna

Piątek

Śniadanie: pieczywo z margaryną i polędwicą drobiową, pomidor, natka pietruszki, sok owocowo-warzywny

Drugie śniadanie: ryż z jabłkami, orzechami włoskimi i rodzynkami

Obiad: zupa ogórkowa (bez śmietany) z ziemniakami, pstrąg pieczony w folii, ziemniaki, sałata lodowa z cebulą i czerwoną papryką, polana sosem winegret, kompot z wiśni (z mrożonki)

Podwieczorek: serek tofu z sałatą i kukurydzą oraz sosem winegret

Kolacja: chleb razowy z margaryną i pastą jajeczną (jajko ugotowane na twardo, łyżeczka posiekanego szczypiorku, majonez), herbata jabłkowa

Sobota

Śniadanie: razowe pieczywo z margaryną, polędwica, sałata, sok przecierowy z jabłka i dyni

Drugie śniadanie: pieczywo chrupkie, pasztet z warzyw, banan, herbata miętowa

Obiad: barszcz ukraiński, pulpeciki z mięsa indyczego w sosie koperkowym (bez śmietany), surówka z marchwi, sok pomidorowy

Podwieczorek: kawałek ciasta drożdżowego upieczonego bez mleka, sok

Kolacja: fasolka szparagowa z paskami chudej szynki z indyka lub wieprzowej, pieczywo z margaryną i zieloną pietruszką, herbata owocowa

Niedziela

Śniadanie: jajko sadzone posypane drobno posiekanym szczypiorkiem, grahamka z margaryną bezmleczną i kiełkami sojowymi, sok przecierowy marchwiowo-jabłkowy

Drugie śniadanie: koktajl z mleka sojowego, banana i jabłka z dodatkiem płatków kukurydzianych lub pszennych

Obiad: żurek z jajkiem i ziemniakami, kotlet mielony z indyka, makaron, sałata lodowa z sosem winegret, kompot z mrożonych owoców

Podwieczorek: serek tofu z pomidorem, pieczywo chrupkie

Kolacja: sałatka z soczewicy (soczewica z duszonymi pieczarkami i cebulką), razowe pieczywo z margaryną, jabłko, herbata malinowa

Konsultacja: mgr inż. Edyta Gulińska, specjalista ds. żywienia