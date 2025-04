Jesienna sesja fotograficzna dziecka

Jesień jest idealną porą roku do zdjęć do plenerze. Ciepłe kolory, rozproszone światło, naturalne akcesoria – to wszystko sprzyja robieniu fotografii. Zobaczcie, gdzie zrobić zdjęcie maluchowi, by kiedyś stanowiło wspaniałą pamiątkę.

Fot. Fotolia

Robiąc dziecku zdjęcie jesienią pamiętaj o kilku zasadach:



1) Fotografuj w pochmurne dni. Światło jest rozproszone, tworząc miękkie cienie i przejścia;

2) Wybieraj miejsca bliskie naturze: las, łąka, pole, sad. Linie wysokiego napięcia, śmietniki, słupy, inni ludzie – mogą odwrócić uwagę od „najważniejszego” i popsuć zdjęcie;

3) Weź ze sobą naturalne akcesoria lub poszukaj ich na dworze: gałęzie, liście, kasztany, kwiaty – to wszystko ożywi fotografię i sprawi, że dziecku nie będzie się nudzić;

4) Fotografuj emocje dziecka. Nie „cykaj” cały czas, poczekaj aż coś się zadzieje, kiedy zobaczysz jakieś emocje na twarzy dziecka: radość, zaskoczenie, smutek. Właśnie w ten sposób powstają unikalne ujęcia, które zapadają w pamięć;

5) Rób zdjęcia seriami. Będziesz mieć możliwość wybrania najlepszego ujęcia.

Jeśli szukasz pomysłu na jesienne zdjęcie malucha, mamy 5 niebanalnych propozycji:

1) Zdjęcia w liściach



1) Zdjęcia w liściach

Kolorowe, jesienne liście świetnie ubarwią każdą fotografię i sprawią, że podczas sesji maluch będzie się doskonale bawił (pokaże emocje). Możecie zrobić bukiety z liści, wianki na głowę, położyć się na ściółce – wszystko zależy od waszej wyobraźni.

Fot. Fotolia (2)

2) Zdjęcia w deszczu



2) Zdjęcia w deszczu

Dzieci kochają deszcz i kałuże. Ubierzcie im kolorowe peleryny, wręczcie parasole, niech zatańczą deszczową piosenkę! Na pewno nie będziecie musieli prosić o uśmiech!

Fot. Fotolia (2)

3) Zdjęcia z owocami i warzywami



3) Zdjęcia z owocami i warzywami

Jesień to pora zbiorów. Jedźcie na wieś, dajcie dzieciom grabie, łopaty, załóżcie im rękawice i kalosze! Niech zrywają jabłka, wykopują marchew, dźwigają dynie. Dla nich to świetna zabawa, a dla was okazja do zrobienia wyjątkowego zdjęcia.

Fot. Fotolia (2)

4) Zdjęcia w wełnianych czapkach



4) Zdjęcia w wełnianych czapkach

Śmieszą was wełniane czapy? Mogą być za duże, mieć uszy, pompony, warkocze – wszystkie świetnie się nadadzą. Będzie ciepło i zabawnie. Przebieranka na spacerze, czemu nie? Uśmiech dziecka uchwycony w kadrze to bezcenna pamiątka!

Fot. Fotolia (2)

5) Zdjęcia z jesiennymi kwiatami



5) Zdjęcia z jesiennymi kwiatami

Wrzosy, chryzantemy, dalie, marcinki, słoneczniki, róże – wszystkie jesienne kwiaty są piękne! Pokażcie dziecku jak pachną, jakie są delikatne. Niech je wącha, dotyka, obserwuje, zrywa – zdjęcia mogą wyjść rewelacyjnie!

Fot. Fotolia (2)