Jeżeli chcesz, żeby twoje dziecko wyrosło na pewnego siebie, mądrego i rozsądnego człowieka, a do tego miało z tobą wspaniałe relacje, nie popełniaj tych błędów. Mogą one poważnie odbić się na psychice dziecka i zaburzyć jego system wartości. Sprawdź, czego unikać!

Jakie błędy w wychowaniu popełniamy najczęściej?

1. Brak granic, niejasne zasady

Dziecko czuje się bezpiecznie, gdy wie, co mu wolno, a czego nie i zna ewentualne konsekwencje podejmowanych decyzji. Jeśli pozwalasz dziecku na wszystko albo wyznaczasz granice, uzależniając je od swojego humoru, niczego go nie uczysz.

2. Brak pochwał i nieumiejętna krytyka

Dziecko jak każdy z nas potrzebuje słyszeć, że docenia się jego zalety, umiejętności i wysiłek. Jeśli tego brakuje, a w zamian otrzymuje nieustanną, często bezpodstawną krytykę, traci poczucie własnej wartości i przestaje wierzyć, że może coś w życiu osiągnąć.

3. Brak konsekwencji w działaniu

Konsekwencja to podstawa wychowania. Jeśli raz obiecałaś coś dziecku - dotrzymuj słowa. Podobnie postępuj z karami. Nie chodzi o to, byś była nieubłagana, ale o to, by dziecko wiedziało, kto ustala zasady i wiedziało, że na twoim słowie może polegać.

4. Nadopiekuńczość

Trzeba okazywać dziecku miłość, ale nie można trzymać go pod kloszem i traktować wiecznie jak niemowlaka. Jeśli ma stawać się coraz bardziej samodzielne, potrzebuje coraz więcej samodzielności.

5. Brak pełnej akceptacji

Kochasz dziecko warunkowo? Z pewnością nie. Dlaczego więc szantażujesz je słowami i mówisz, że kochasz je, jak jest grzeczne i posłuszne? Może mu się wtedy wydawać, że na twoją miłość musi zasłużyć. W dorosłym życiu również może uznawać, że inni będą ich kochać wyłącznie wówczas, gdy będą oni spełniali ich zachcianki. A to rodzi często toksyczne relacje. Chyba nie chcesz, by twoje dziecko kiedykolwiek znalazło się w takim związku?

6. Brak wspólnych chwil i rozmów

Wspólny czas bardzo zbliża, otwiera ludzi i scala. Jeśli w waszej rodzinie brakuje wspólnie przeżywanych chwil i dzielenia się radościami, coraz bardziej oddalacie się od siebie. Uwaga! Wspólny czas przed telewizorem absolutnie się nie liczy.

7. Brak akceptacji wyrażania własnych emocji i opinii

Wyznajesz zasadę, że dziecko może się wypowiadać, ale wyłącznie wtedy, gdy się z tobą zgadza? Rodzic ma zawsze rację i tylko rodzic ma rację? Jeśli zabraniasz dziecku wyrażania własnych poglądów albo emocji, które nie do końca ci odpowiadają, nie licz, że w przyszłości będzie chciało rozmawiać z tobą o czymkolwiek. A do tego może mieć też kłopoty ze zrozumieniem, czego tak naprawdę chce od życia. Przecież do tej pory to ty dyktowałaś mu wszystko...

