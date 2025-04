Gdy mama postanawia wrócić do pracy, przed rodzicami nie lada wyzwanie, by znaleźć opiekę dla maluszka. Jeśli nie ma szans na pomoc babci, a żłobek wzbudza wasze wątpliwości, pozostaje niania. Z jakim wydatkiem musisz się liczyć, zatrudniając opiekunkę do dziecka? Wyjaśnia nasz ekspert.

Nie tak szybko

Zapotrzebowanie na nianie jest około trzech razy większe niż liczba pań dostępnych do pracy. Przez to bardzo trudno jest znaleźć dobrą nianię. Każdy rodzic ma swoje oczekiwania i wymagania, więc trzeba się naszukać, zanim się trafi na odpowiednią osobę. Jeśli rodzice zwracają uwagę na kwalifikacje i doświadczenie, liczba potencjalnych niań maleje, a koszt często rośnie.

W poszukiwaniu ideału

Odpowiedniej pani można zacząć szukać samemu, wśród kobiet proponowanych z polecenia przyjaciół, czy znajomych. Dzięki temu będziesz mieć gwarancję, że jest to ktoś sprawdzony. Ale warto zastanowić się, czy znajomi, od których bierzemy opiekunkę, są osobami do nas podobnymi. Jeśli tak nie jest, niania przez nich rekomendowana niekoniecznie może nam pasować. Opiekunki możemy szukać na specjalnych serwisach, jak np. niania.pl lub zwrócić się do agencji niań. Zapłacimy dodatkową prowizję, ale to ktoś za nas wykona całą robotę, w tym oceni kandydatkę na nianię pod kątem psychologicznym.

– Klient dostaje od nas pełen profil osobościowy takiej niani. Wie wszystko na jej temat i to jeszcze zanim niania pojawi się w jego domu – tłumaczy Joanna Jakubiak, właścicielka agencji niań i autorka poradnika "Zaufana niania."– Żaden rodzic nie ma czasu, aby przejrzeć tyle profili kandydatek na nianie co specjaliści z agencji.

Ile kosztuje zatrudnienie niani?

W dużych miastach wojewódzkich płaci się niani około 15 złotych za godzinę. Więc powinniśmy liczyć się z kosztem od 2,5 tys. do 3,5 tys. złotych miesięcznie. Z reguły mniej zapłaci się, zatrudniając do opieki nad dzieckiem osoby starsze. Takie panie są już na emeryturze i swój zarobek traktują jako dorobienie do posiadanych finansów. – Jeżeli jest dobra niania, to ona doskonale wie, że może przebierać w ofertach. – tłumaczy Jakubiak.

