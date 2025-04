Relacje z dzieckiem nie zawsze są takie, jakbyśmy chcieli. Szczególnie trudny wydaje się czasami kontakt z przedszkolakiem, który miewa własne tajemnice, nie zwierza się już ze wszystkiego, jak dawniej. Są jednak sposoby, by mimo to zachować z malcem przyjacielskie relacje. Chcesz wiedzieć, jak to osiągnąć? Przeczytaj!

1. Otaczaj dziecko miłością i wsparciem

W okresie między 6 a 12 rokiem życia dziecko z jednej strony pragnie być traktowane jak dorosłe, a z drugiej, choć głośno o tym nie mówi, wciąż potrzebuje rodzicielskiej miłości i wsparcia. Warto uczyć swoją pociechę samodzielności od najmłodszych lat i stawiać przed nią coraz to większe wyzwania, nie rezygnując przy tym z okazywania mu uczuć. Uczy to dziecko, jak ważna jest bliskość drugiego człowieka, a także pomaga mu wejść w świat emocji i relacji.

2. Nie bagatelizuj problemów dziecka

Jednym z największych błędów wychowawczych jest ignorowanie problemów dziecka, które dorosłym z pozoru mogą wydawać się błahe. Tymczasem dzieci w wieku szkolnym przeżywają swoje pierwsze problemy znacznie bardziej emocjonalnie. Obcowanie z rówieśnikami, których zdanie liczy się dla nich w tym czasie najbardziej, może wywołać wiele trosk. Niemiły komentarz, przechwalanie się kolegi z klasy, czy nawet porównywanie się do innych, mogą być dla dziecka powodem do zmartwienia, które chowane w sobie powoduje, że dziecko zamyka się we własnym świecie.

3. Wspólnie spędzajcie czas

Istnieje wiele form kreatywnego spędzania czasu z dzieckiem – od wyjazdów rodzinnych, po wyjścia do kina, czy na koncert ulubionego zespołu. Jednak wspólne przebywanie razem nie oznacza tylko specjalnie zaplanowanych wyjść i aktywności. To dom jest miejscem, gdzie powinno się pielęgnować relacje rodzinne poprzez wzajemne pomaganie sobie w codziennych czynnościach. Rodzice często wymagają od dziecka pomocy w obowiązkach domowych, zapominając jednak, że dziecko również potrzebuje pomocy rodzica, np. w domowej nauce.

4. Ucz wzajemnego szacunku

Od urodzenia powinno się uczyć dziecko szacunku do rodziców i bliskich, ale ta zasada powinna działać w obie strony. Dzieci są idealnymi naśladowcami. Najlepszą lekcją szacunku jest dbałość o to, żeby relacje w rodzinie były zdrowe, a już na pewno nie dopuszczanie do sytuacji, w których dziecko jest świadkiem nieporozumień i kłótni między rodzicami. Jednocześnie w niektórych sprawach warto jest włączać dziecko w rozmowę i sprawy rodzinne, żeby czuło, że jego zdanie jest brane pod uwagę.

5. Mądrze wyznaczaj granice

Dzieci potrzebują zasad, by czuć się bezpiecznie i rozwijać się właściwie. Jednak w wyznaczaniu granic, należy zapomnieć o władzy absolutnej. Karcące podejście do dziecka powoduje niepotrzebny dystans i zamiast czegoś uczyć, oddala od siebie. Argument często stosowany przez rodziców, w stylu „nie, bo nie” albo „ja tak mówię i tak ma być!” to zdecydowanie niewystarczające wyjaśnienie. Stawiając granice, nie krytykuj, a staraj się wyjaśniać dziecku jej przyczynę. Komunikujmy się dzieckiem i formułujmy polecenia tak, byśmy zyskali w nim przyjaciela i partnera, a nie wroga.

