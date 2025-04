Coraz więcej dzieci widuje oj- ców tylko wieczorami, gdy nakarmione i umyte przez mamę leżą już w łóżkach. To stanowczo za mało – przekonują psycholodzy. Rola ojca w rozwoju dziecka jest bowiem tak samo ważna, jak rola matki. Dzięki ojcowskiej trosce i miłości maluch nabiera większej pewności siebie, siły, odwagi, samodzielności. Jak zatem pomóc zapracowanemu tacie budować bliskość z pociechą?

Zachęcaj go do czułości

Często przypominaj mężowi, że branie malucha na ręce, przytulanie go, głaskanie czy całowanie to nie tylko twoje zadanie. Takie ciepłe ojcowskie gesty nie zabierają przecież wiele czasu (niekiedy wystarczy tylko na chwilę oderwać się od komórki), a potrzebuje ich każde dziecko. Malec, któremu tata nie skąpi pieszczot, który często słyszy od ojca (choćby na dobranoc): "Kocham cię"; "Cieszę się, że cię mam"– buduje na tym swoją samoocenę i poczucie własnej wartości.

Skoryguj jego rozkład zajęć

Pogłębianiu więzi z dzieckiem mogą sprzyjać nawet zwykłe codzienne czynności, takie jak np. wieczorna kąpiel malucha, wspólne jedzenie posiłków czy wyjścia po zakupy. Porozmawiaj więc z mężem poważnie o jego ojcowskich obowiązkach i tak ustawcie jego dzienny grafik zajęć, aby np. rano tata odprowadzał malca do przedszkola, a wieczorem zasiadał z wami do kolacji czy przez kwadrans czytał dziecku do snu.

Ważne też, by mąż każdego dnia znalazł choć chwilę na rozmowę z dzieckiem (np. wysłuchał jego opowieści o kłótni z kolegą). Zachęcaj do tego partnera – niech np. po pracy najpierw porozmawia z dzieckiem, a dopiero potem zasiada do komputera czy odpoczywa przed telewizorem. Powinien wiedzieć, że ten czas, który poświęci synowi czy córce, będzie miał dla malca dużo większą wartość niż np. jakieś okazjonalne gesty w rodzaju – kupienie tabletu na urodziny.

Pomóż planować weekendy

Umów się z mężem, że sobotę czy niedzielę rozpoczynacie zawsze od przytulania się z malcem w waszym małżeńskim łóżku. Potem możecie razem przygotować śniadanie, po którym będzie czas na rodzinną aktywność rekreacyjną. Uświadom partnerowi, że wspólna rowerowa przejażdżka, gra w piłkę, wypad na basen czy do wesołego miasteczka uszczęśliwi nie tylko dziecko. To przecież także wspaniały relaks dla wiecznie zestresowanego i zmęczonego pracą taty!

W chłodniejsze lub deszczowe dni ojciec może z kolei sam pobawić się ze smykiem w domu czy wybrać się z nim do kina na bajkowy poranek. A ty dzięki temu wreszcie trochę odpoczniesz od ciągłego zajmowania się dzieckiem i poświęcisz ten czas wyłącznie sobie (umówisz się np. na plotki z przyjaciółką).

Tekst napisany na podstawie artykułu opublikowanego w dwutygodniku "Przyjaciółka"