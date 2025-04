Wielu młodych ojców ma przekonanie, że ich pomoc na nic się nie zda, że to mama jest najbardziej potrzebna dziecku w tym czasie, bo przecież tylko ona może je nakarmić. Wydaje się im również, że przewijanie, kołysanie do snu czy kąpanie również jest kobiecym zadaniem. Nic bardziej mylnego! Tata powinien angażować się w wychowanie maluszka na tyle mocno, na ile tylko jest w stanie. Podpowiadamy, jak go do tego zachęcić!

Jak zachęcić męża do opieki nad niemowlakiem?

Faktycznie tata nie będzie w stanie zajmować się niemowlakiem w takim samym stopniu, jak mama, zwłaszcza że pewnie mimo pojawienia się nowego członka rodziny, nadal normalnie chodzi do pracy. Musi zatem w miarę możliwości wysypiać się i mieć siły na normalne funkcjonowanie. Nie powinien jednak unikać całkowicie kontaktu z dzieckiem. Dla prawidłowego rozwoju potrzebuje ono obojga rodziców. Jeśli zatem twój partner nie chce angażować się w opiekę, spróbuj go do tego zachęcić. Oto nasze sposoby:

Nie zabraniaj partnerowi zajmować się dzieckiem, gdy sam się do tego garnie. Chwal za każdym razem, gdy widzisz, że poradził sobie z przewinięciem lub kąpielą malucha. Nie krytykuj, gdy widzisz, że coś jest nie tak. Możesz tym zniechęcić partnera do dalszych prób. Ucz partnera, jak poprawnie pielęgnować niemowlę. Będzie wtedy bardziej pewny siebie i chętny do opieki. Daj partnerowi do zrozumienia, że ufasz mu i czujesz się pewnie, gdy to on zajmuje się dzieckiem. Motywuj - partner jest silniejszy i na pewno będzie mu łatwiej trzymać malca w wanience podczas kąpieli, powinnaś go o tym uświadomić. Nie uważaj, że partner musi robić wszystko tak samo, jak ty. To, że robi coś nieco inaczej, nie znaczy, że całkowicie źle. Spędzajcie czas wszyscy razem - niech to będzie naturalne, że raz bardziej ty pilnujesz niemowlę, a raz tata. Wysyłaj partnera na spacery z wózkiem. Będzie się na nich czuł pewnie, bo ty nie będziesz patrzyła mu na ręce. Będzie też mógł pochwalić się znajomym z osiedla swoim maleństwem. Dumny tata z pewnością chętniej zacznie zajmować się dzieckiem nawet w domu.

