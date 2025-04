Okres mogą wywołać hormony, a domowe sposoby mogą go nieco przyspieszyć - poznaj te skuteczne i bezpieczne.

Gorąca kąpiel na wywołanie okresu

Jest to metoda, która przyspiesza przepływ krwi i wpływa na krążenie, dlatego mocno ukrwiona macica dostaje bodziec w postaci ciepła i jest szansa, że szybciej zacznie się złuszczać. Możesz masować brzuch, wykonując delikatne okrężne ruchy. Pamiętaj, by woda nie była zbyt gorąca!

Zioła na wywołanie okresu

Jak wywołać okres? Babcia poradziłaby ci zastosowanie ziołowych herbat i naparów z: krwawnika pospolitego, dziurawca, imbiru, natki pietruszki, malwy - każda z roślin powinna zostać wypijana osobno i w racjonalnych odstępach czasowych. Zioła te działają rozkurczowo na naczynia krwionośne i na mięśnie macicy.

Wysiłek fizyczny a okres

Aktywność fizyczna ma wpływ na wywołanie okresu - ćwiczenia na brzuch, bieganie, zajęcia fitness - przyspieszają pracę serca, przepływ krwi i dodatkowo oddziałują na mięśnie, zmuszając je do pracy.

Aspiryna na okres

Nie polecamy tej metody, ale jest bardzo popularna, dlatego chcemy opisać o zagrożeniach: kwas acetylosalicylowy, który potocznie nazywany jest aspiryną bardzo często jest stosowany jako metoda na wywołanie okresu.

Aspiryna rozrzedza krew, nadmierne stosowanie tej substancji doprowadza do szeregu efektów ubocznych: bólu głowy, pokrzywki, skurczu oskrzeli, krwotoku, problemów z nerkami.

Wybierz się do ginekologa

Apelujemy o zdrowy rozsądek: każda z nas była kiedyś w sytuacji opóźniającego się okres lub chciała go przyspieszyć, by mieć spokój na wakacjach. Domowe sposoby mogą wpłynąć na ukrwienie organizmu, przyspieszyć pracę serca, ale też - zaszkodzić.

Jeśli bardzo zależy ci na wywołaniu okresu farmakologicznie to wiedz, że wiąże się z tym zaburzenie gospodarki hormonalnej, bo musisz udać się do ginekologa i przedstawić racjonalne powody, by wywołać okres.

Może on zaproponować terapię hormonalną, a jeśli na co dzień bierzesz tabletki antykoncepcyjne, to lekarz ginekolog zaleci jej, aby nie stosować 7 dniowej przerwy między nimi - krwawienie wtedy się nie pojawi. Pamiętaj jednak, aby ta metoda była skonsultowana z lekarzem.

Lekarz ginekolog może także przepisać specjalne tabletki, które opóźniają miesiączkę o kilka dni i nie dopuszczają one do złuszczenia błony śluzowej macicy, tego typu środki mogą wywołać efekty uboczne, np. brak apetytu, mdłości oraz ból głowy.

Wywoływanie okresu a skutki uboczne

Każde odstępstwo od reguły i ingerowanie w zdrowie sztucznymi hormonami może wiązać się ze skutkami ubocznymi, np. bólem głowy, mdłościami, apatią, brakiem apetytu, sennością, rozdrażnieniem a w niektórych przypadkach - skokami ciśnienia i wymiotami.

Wiele zależy od dobranych leków, dlatego miej na względzie, że pierwsze przepisane przez lekarza pigułki czy plastry antykoncepcyjne będą współgrały z twoimi potrzebami i organizmem.

