Każda mama chce jak najlepiej dla swojego dziecka. Warto jednak w wielu sytuacjach zachować spokój, ponieważ nadmierna troska nie jest zupełnie wskazana. Jeśli będziesz nadopiekuńcza, twoje dziecko stanie się niesamodzielne. A tego byś przecież nie chciała, prawda? Oto, czego powinnaś unikać!

Jak wychować samodzielne dziecko?

1. Pozwalaj dziecku ryzykować

Wiele mam wszędzie widzi zagrożenia i zanim dziecko podejmie jakiekolwiek ryzyko, już je przed nim ostrzegają. Boją się, że zrobi sobie krzywdę. Ale jeśli zawsze będziesz starała się uchronić dziecko przed wszystkim, nigdy nie podejmie żadnego wyzwania. Czy będzie wówczas samodzielnym, pewnym siebie dorosłym?

2. Nie wyciągaj go od razu z każdej opresji

Kiedy słyszysz, że dziecko marudzi lub płacze, od razu biegniesz, by je pocieszyć i przytulić. Kiedy dyskutuje z innym dzieckiem w piaskownicy, od razu się angażujesz i chcesz pomóc. Powinnaś jednak dać dziecku czas na samodzielne rozwiązanie problemów i dopóki sprawa nie jest poważna, nie ingerować. Tylko w ten sposób dziecko nauczy się, jak sobie radzić w życiu.

3. Nie przesadzaj z pochwałami

Jeśli dziecko zrobi coś poprawnie, od razu wpadasz w zachwyt i chwalisz je ponad miarę. Czy gdyby tobie tak słodzono, miałabyś poczucie, że jest to szczere? Tak samo dziecko z czasem może zupełnie stracić zaufanie do twoich pochwał i zupełnie nie brać ich na poważnie. Może też zacząć przypuszczać, że wcale nie jest takie wspaniałe, a ty je jedynie pocieszasz. A to już pierwszy krok do utraty pewności siebie i umiejętności samodzielnego radzenia sobie różnych sytuacjach.

4. Nie rozpieszczaj

Niektórzy rodzice mogą mieć tendencję do zaspokajania wszelkich potrzeb dziecka. Nie jest to jednak zbyt wychowawcze i może to w nim rodzić postawę roszczeniową. W przyszłości takie dziecko również będzie uważało, że wszystko mu się należy, a jeśli coś będzie szło nie po jego myśli, może nie potrafić sobie z tym poradzić. Czy tak wygląda samodzielność?

5. Ucz na swoim przykładzie

Zamiast tłumaczyć coś dziecku ogólnikami, opowiadaj o swoim życiu. Będzie to nie tylko bardziej wiarygodne, lecz także pomoże dziecku nabrać zaufania do ciebie, jako rodzica. Będzie wiedziało, że każdej sprawie będzie mogło zwracać się do ciebie, a ty nie osądzisz, tylko pomożesz. Dzieci, które mają otwarte, szczere relacje z rodzicami, wyrastają zwykle na bardziej samodzielnych i zaradnych dorosłych.

