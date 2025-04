Uwielbiamy takich ludzi. Instynktownie szukamy kontaktu z nimi, pragniemy przebywać w ich obecności jak najczęściej i jak najdłużej. Dlaczego? Ponieważ są otwarci i przyjaźni. Widzą wokół więcej cech pozytywnych niż negatywnych. Akceptują życie. A zamiast wojny niosą ze sobą spokój i ukojenie. Zobacz, jak wychować dziecko na życzliwego człowieka!

Reklama

1. Mów dobrze o sobie i innych

Zatrzymaj domową falę krytyki. Zamiast narzekać, lepiej byś milczała. Zapomnij o tym, co jest nie tak. Mów, co jest OK i jak chciałabyś, żeby wyglądała przyszłość.

2. Naucz dziecko łagodności

Często swoich bliskich traktujemy ostrzej, niż na to zasługują. Jak zareagowałabyś, gdyby twoja przyjaciółka wylała sok na dywan? Oczywiście zapewniłabyś, że nic takiego się nie stało. A jeśli sok wyleje dziecko albo mąż? No właśnie! Dlatego od dziś postaraj się pomyśleć o bliskich jak o najukochańszych przyjaciołach, którzy mają prawo do błędu czy gorszego dnia.

3. Bądź opiekuńcza

Patrzenie na ludzi i świat dobrym okiem to nie wszystko. Życzliwi ludzie zachowują się tak, że przy nich czujemy się bezpieczni, zrozumiani. Naucz takiego traktowania innych swoje dziecko.

4. Naucz dziecko mądrego chwalenia dobrych cech

Nie chodzi o bezsensowne komplementowanie. Chwalenie cudzej fryzury jest miłe, ale nie wnosi wiele w życie. Za to stwierdzenia, że możesz na kimś polegać, że jest lekiem na całe zło, to już całkiem co innego. Mów bliskim, za co konkretnie ich cenisz – ten sposób wyrażania uznania stanie się dla dziecka naturalny.

5. Bądźcie dla siebie uprzejmi

Chodzi o te drobne, codzienne gesty, które nic nie kosztują, a sprawiają, że wszystkim żyje się lepiej. Przytrzymanie drzwi, żeby komuś nie uciekła winda, wniesienie sąsiadce staruszce zakupów. Niby nic. A jednak czujemy się lepiej.

6. Myślcie o innych

Życzliwa osoba parkuje tak, by obok zmieściło się jeszcze jedno auto, zostawia na talerzu ostatni kawałek sernika dla kogoś, kto jeszcze go nie jadł. Dzięki takim gestom uczysz dziecko, że nie żyjemy na świecie sami i myślenie o potrzebach oraz uczuciach innych jest niezbędne.

7. Staraj się rozumieć

Ktoś zajechał ci drogę? Pani w okienku była opryskliwa? Zastanówcie się wspólnie, co mogło być tego powodem. Może ktoś śpieszył się, by odebrać dziecko z przedszkola? Może ta pani nie spała całą noc? Zmień perspektywę: z narzekania na to, jacy ludzie są beznadziejni, na rozumienie, że każdy czasem zachowuje się beznadziejnie.

8. Miej czas

Życzliwi nie pędzą. Pozwól sobie i dzieciom na oddech. Odzyskacie w ten sposób poczucie, że macie czas. Tak naprawdę zawsze go mieliście. Życzliwi ludzie mają czas na rozmowę, długie przytulenie, wspólne pomilczenie. Naucz tego swoje dzieci. I siebie.

Dowiedz się więcej o wychowaniu dziecka:

Tych błędów w wychowaniu dziecka nie popełniaj!

15 rad, jak wychować optymistę

Na co w wychowaniu można przymknąć oko?

Reklama

na podstawie tekstu Edyty Żółtowskiej-Górskiej/Przedszkolak