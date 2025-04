Wybór tej odpowiedniej niani może nie być zbyt prosty. Na pewno masz jakieś kryteria, które są dla ciebie najważniejsze, np. wiek, umiejętności, doświadczenie, ale i tak spełnienie nawet ich wszystkich nie gwarantuje, że zatrudniona niania będzie taka, jaką sobie wymarzyłaś. Nie da się po jednej krótkiej rozmowie wyciągnąć wniosków, które pozwolą jednoznacznie stwierdzić, że dana osoba będzie idealną opiekunką.

Nie da się też ukryć, że zatrudnienie niani należy do szczególnie trudnych decyzji, ponieważ powierzamy w ten sposób pod opiekę obcej osoby nasze dziecko, czyli kogoś nam najcenniejszego. Nie krępuj się zatem sprawdzać nowej niani. Możesz to robić na różne sposoby albo też korzystać z nich wszystkich. Podpowiadamy, jak nabrać zaufania do zatrudnianej opiekunki i pewności, że nasze dziecko jest w najlepszych rękach podczas naszej nieobecności.

Jak wybrać dobrą nianię dla dziecka?

Oto sposoby, na które możesz skontrolować, czy wybrałaś odpowiednią kandydatkę na nianię.

1. Dyskretnie kontroluj

Wyrwij się z pracy na godzinkę i nieoczekiwanie przyjedź do domu w środku dnia. Możesz też poprosić babcię, by wpadła do wnuka z niespodziewaną wizytą, lub sąsiadkę, by zajrzała z prośbą o szklankę cukru. Dzięki temu szybko się zorientujesz, jak niania radzi sobie z obowiązkami i jak zachowuje się, gdy jest z dzieckiem sama.

2. Uważnie obserwuj swoje dziecko

Zwłaszcza niemowlę, które przecież nie potrafi ci się poskarżyć. Sprawdzaj, czy nie ma zaczerwienionej pupy (gdy niania zbyt rzadko zmienia mu pieluchy), czy jest najedzone (może opiekunka przekarmia je słodyczami), czy potrafi bawić się zabawkami dla dzieci w jego wieku.

Ze starszakiem możesz już porozmawiać. Jeśli szkrab zna na pamięć imiona wszystkich bohaterów telenoweli, wiadomo, jak spędza czas z nianią...

3. Mów otwarcie, gdy coś cię niepokoi

Nie bój się stanowczo reagować, gdy coś będzie się działo niezgodnie z twoimi oczekiwaniami. („Umawiałyśmy się, że dziecko codziennie spędzi na spacerze przynajmniej godzinę. Dlaczego kiedy jest chłodniej, mały siedzi w domu?”). Wiele młodych, zapracowanych mam nie krytykuje niań, bo panicznie boją się, że je stracą. A przecież szef ma prawo oceniać swojego pracownika.

Na podstawie artykułu Anny Biegańskiej w magazynie Twój Maluszek