Zgodnie z prawem, oboje rodzice powinni dbać o utrzymanie dziecka. Jeśli to ty zajmujesz się nim na co dzień, wypełniasz swój obowiązek opieki. Jego tata powinien natomiast płacić na jego potrzeby. Dobrze, jeśli robi to dobrowolnie. Bywa jednak, że uchyla się od tego obowiązku, wymyślając różnego rodzaju preteksty. Wtedy musisz podjąć określone kroki, by zapewnić należne dziecku pieniądze.

4 kroki do uzyskania alimentów



Krok 1. Napisz pozew

Aby móc w sądzie ubiegać się o alimenty od ojca dziecka, musisz najpierw napisać pozew. Możesz skorzystać z gotowego wzoru, jaki jest dostępny w internecie, lub ułożyć pismo sama. Powinnaś w nim podać m.in. dane swoje i dziecka, dane ojca dziecka (jako pozwanego) a także przedstawić żądanie i odpowiednio je uzasadnić.

Do pozwu trzeba też dołączyć określone dokumenty:

odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,

wyrok rozwodowy lub akt ślubu (jeżeli jesteś mężatką),

(jeżeli jesteś mężatką), oświadczenie o uznaniu dziecka lub wyrok ustalający ojcostwo (gdy dziecko jest z wolnego związku),

(gdy dziecko jest z wolnego związku), zaświadczenie o zarobkach z twojego zakładu pracy lub z urzędu pracy, jeśli jesteś bezrobotna i pobierasz zasiłek,

lub z urzędu pracy, jeśli jesteś bezrobotna i pobierasz zasiłek, wyliczenie kosztów utrzymania dziecka (np. za leczenie, lekcje języka obcego, zajęcia dodatkowe, zakup przyborów szkolnych itp.).



Krok 2. Złóż pismo w sądzie

Pozew składasz w sądzie rejonowym. Możesz wybrać ten, w którego okręgu mieszkasz lub, jeśli to dla ciebie wygodniejsze, sąd właściwy dla miejsca zamieszkania ojca dziecka. Pismo (zawsze w dwóch egzemplarzach – jeden dla sądu, drugi dla pozwanego) możesz złożyć osobiście (w biurze podawczym) lub wysłać pocztą (listem poleconym!). Jeśli zanosisz je sama, zrób trzecią kopię i poproś o pokwitowanie, kiedy je złożyłaś.

Za pozew alimentacyjny nic nie płacisz.

Sąd wyda orzeczenie, kierując się usprawiedliwionymi potrzebami dziecka, jak też zarobkowymi i majątkowymi możliwościami jego ojca. To znaczy, że weźmie pod uwagę nie tylko faktyczne uzyskiwane dochody czy wynagrodzenie, ale zbada też predyspozycje i rzeczywiste możliwości zarobkowania, czyli dochody, które pozwany może i powinien uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych. Chodzi o to, czy pozwany specjalnie nie podejmuje lepiej płatnej pracy, by płacić niższe świadczenia.

Jeżeli nie będziesz zadowolona z orzeczenia, możesz odwołać się od niego do sądu okręgowego. Masz na to 14 dni od otrzymania wyroku z uzasadnieniem.

Ważne! Nie zapomnij poprosić sąd o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności! Bez tego nie będzie można wszcząć egzekucji.



Krok 3. Umów się z komornikiem

Jeżeli ojciec dziecka nie chce płacić mimo wyroku sądu, zleć egzekucję komornikowi. Możesz wybrać tego, w którego tzw. rewirze mieszka ojciec dziecka, jak również zdecydować się na komornika sądu właściwego dla twojego miejsca zamieszkania.

Idąc do kancelarii komorniczej, weź dowód osobisty i oryginał wyroku sądowego. Wniosek o przeprowadzenie egzekucji możesz wypełnić na miejscu. Nie musisz wskazywać komornikowi, z czego ma prowadzić egzekucję. To on ma obowiązek ustalić, gdzie dłużnik mieszka, pracuje, jakie ma inne dochody czy majątek. Jeżeli napotka na trudności, może poprosić o pomoc policję.

Warto wiedzieć. Czasem można obejść się bez pomocy komornika. Jeżeli ojciec dziecka ma stałą pracę, możesz zanieść wyrok prawomocny, opatrzony klauzulą wykonalności, do jego firmy. Pracodawca ma obowiązek co miesiąc potrącać z pensji dłużnika określoną przez sąd kwotę (ale nie więcej niż 3/5 wynagrodzenia).



Krok 4. Zgłoś wniosek do funduszu

Jeżeli okaże się, że komornik nie jest w stanie wyegzekwować alimentów, możesz złożyć wniosek o przyznanie ich z funduszu alimentacyjnego. Warunek – dochód w twojej rodzinie w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać 725 zł (za rok poprzedzający złożenie wniosku).

Świadczenie jest wypłacane w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Alimenty z funduszu przysługują na dziecko do lat 18, a jeśli uczy się – do lat 25. Bezterminowo otrzyma je dziecko niepełnosprawne.

Wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu jest bezpłatny. Należy go złożyć w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej. Decyzję powinnaś dostać w ciągu miesiąca. Jeśli będzie negatywna, możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od jej otrzymania.

