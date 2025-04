Kolor pomaga się wyciszyć lub wprost przeciwnie – budzi chęć do działania i poprawia humor. Jak to możliwe? Kolor to bodziec, który za pośrednictwem oka oddziałuje na mózg, wywołując różne reakcje. Dlatego w pokoju dziecka powinny dominować kolory neutralne, na których tle mogą się znaleźć wyraziste dodatki – obrazki, zasłony, zabawki. A jeśli mocny kolor na ścianie, to raczej na jednej. Zanim wybierzesz się po farby i dodatki do pokoju dla dziecka sprawdź, w jaki sposób kolory będą na nie oddziaływać!

Reklama

W jakich kolorach urządzić pokój dla dziecka?

Te kolory pobudzają dziecko:

Czerwony Z tym kolorem trzeba umieć się obchodzić, ponieważ mocno wpływa na system nerwowy, zachęca do aktywności fizycznej, powoduje, że rośnie ciśnienie krwi i... apetyt. Stosuj go z umiarem. Polecany nadmiernie wyciszonym, apatycznym dzieciom. W otoczeniu żywiołowych stosuj go ostrożnie.

Z tym kolorem trzeba umieć się obchodzić, ponieważ mocno wpływa na system nerwowy, zachęca do aktywności fizycznej, powoduje, że rośnie ciśnienie krwi i... apetyt. Stosuj go z umiarem. Polecany nadmiernie wyciszonym, apatycznym dzieciom. W otoczeniu żywiołowych stosuj go ostrożnie. Żółty Pobudza, ale delikatnie. Napawa optymizmem, ułatwia zapamiętywanie i logiczne myślenie, dodaje również pewności siebie. Stosowany na dużych powierzchniach może jednak działać depresyjnie, więc lepiej zastąpić go pastelowymi odcieniami.

Pobudza, ale delikatnie. Napawa optymizmem, ułatwia zapamiętywanie i logiczne myślenie, dodaje również pewności siebie. Stosowany na dużych powierzchniach może jednak działać depresyjnie, więc lepiej zastąpić go pastelowymi odcieniami. Pomarańczowy Łączy zalety żółtego i czerwonego, nastawia pozytywnie do życia (łagodzi napięcia emocjonalne) i do jedzenia (przyspiesza przemianę materii), więc warto otaczać nim niejadka.

Dowiedz się więcej o urządzaniu mieszkania:

Jak urządzić dom, do którego będziesz chciała wracać?

5 rad, jak urządzić nowoczesny salon

6 trików na powiększenie mieszkania

Te kolory uspokajają dziecko

Niebieski Uspokaja rozbrykanego malucha. W niebieskim otoczeniu łatwiej zasnąć, wypocząć psychicznie. Jeśli obejmuje duże powierzchnie może jednak przygnębiać. Kolor ten pomaga w skupieniu się na odrabianiu lekcji, łagodzi dolegliwości bólowe i hamuje łaknienie. Niebieski połączony z pomarańczowym czy czerwonym budzi radość.

Uspokaja rozbrykanego malucha. W niebieskim otoczeniu łatwiej zasnąć, wypocząć psychicznie. Jeśli obejmuje duże powierzchnie może jednak przygnębiać. Kolor ten pomaga w skupieniu się na odrabianiu lekcji, łagodzi dolegliwości bólowe i hamuje łaknienie. Niebieski połączony z pomarańczowym czy czerwonym budzi radość. Zielony Działa podobnie jak niebieski – uspokaja, odpręża, ułatwia głębokie oddychanie, zasypianie. Ale również dodaje pewności siebie. Nie należy stosować go jednak w nadmiarze. Zwłaszcza zieleń w chłodnym odcieniu może sprawić, że dziecko stanie się przewrażliwione, bierne, powolne i znudzone.

Te kolory sprzyjają koncentracji

Biały Sprawdza się jako tło dla intensywnych kolorystycznie dodatków. Ładnie eksponuje zabawki, obrazki na ścianach, pościel, lampki, a także inne kolory – jeśli są mocne, łagodzi ich siłę. Niestety, nie jest zbyt praktyczny, bo białe ściany szybko się brudzą. Należy uważać także z nadmiarem bieli, która może rodzić uczucie pustki, osamotnienia i smutku.

Sprawdza się jako tło dla intensywnych kolorystycznie dodatków. Ładnie eksponuje zabawki, obrazki na ścianach, pościel, lampki, a także inne kolory – jeśli są mocne, łagodzi ich siłę. Niestety, nie jest zbyt praktyczny, bo białe ściany szybko się brudzą. Należy uważać także z nadmiarem bieli, która może rodzić uczucie pustki, osamotnienia i smutku. Różowy Lubiany przez dziewczynki. To upodobanie jest podobno spadkiem ewolucyjnym, ponieważ kobiety w społeczeństwie zbierackim musiały dostrzegać czerwone owoce. Pozytywnie na róż reagują też niemowlęta – wprawia je w dobry nastrój, uspokaja.

Lubiany przez dziewczynki. To upodobanie jest podobno spadkiem ewolucyjnym, ponieważ kobiety w społeczeństwie zbierackim musiały dostrzegać czerwone owoce. Pozytywnie na róż reagują też niemowlęta – wprawia je w dobry nastrój, uspokaja. Beżowy, brązowy Beż działa podobnie jak róż – pomaga się uspokoić żywiołowemu lub nadpobudliwemu bobasowi. A razem z brązem zapewnia poczucie komfortu i przytulności.

Dowiedz się więcej o urządzaniu mieszkania:

Jak urządzić dom, do którego będziesz chciała wracać?

5 rad, jak urządzić nowoczesny salon

6 trików na powiększenie mieszkania

Reklama

napisane na podstawie tekstu opublikowanego w magazynie Twoje Dziecko