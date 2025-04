Dzieci podczas zabawy sprawdzają swoje fizyczne możliwości. Kiedy się wspinają, zjeżdżają i podskakują – ćwiczą zmysł równowagi, koordynację, rozwijają zdolności motoryczne. Warto więc, jeśli mamy odpowiednie warunki przygotować i wyposażyć miejsce do zabawy.

Jak urządzić plac zabaw dla dzieci?

1. Wybierz miejsce

Najlepiej, gdy placyk usytuowany jest w takim miejscu, by mama mogła widzieć co robi jej pociecha. Ale z drugiej strony dzieci nie lubią być nieustannie obserwowane. Warto więc stworzyć iluzję, że są one poza zasięgiem wzroku dorosłych: np. posadzić w pobliżu niewysoki żywopłot. Dobrze, gdy na tym ogrodowym placu zabaw jest trochę cienia, malec nie powinien cały czas przebywać na słońcu. Dzieci lubią górki, wzniesienia, przeszkody do pokonywania. Można więc wykorzystać naturalne ukształtowanie terenu lub stworzyć je sztucznie.

2. Ustaw sprzęty i zabawki

Powinny być bezpieczne i mieć atesty oraz certyfikaty. Dzieci ucieszy na pewno zjeżdżalnia, piaskownica, huśtawka, trampolina do skakania, bramka lub kosz do koszykówki.Wiele radości sprawiają domki, czy wigwamy, w których można się schować. Marzeniem niemal każdego malca jest domek na drzewie. Jeśli to możliwe, warto go zamontować.

3. Wyłóż bezpieczną nawierzchnię

Rozwiązaniem godnym polecenia jest nawierzchnia z granulatu gumowego w formie płyt, kostek lub puzzli. Odporna na ścieranie i działanie czynników zewnętrznych, łatwa do czyszczenia, ale przede wszystkim minimalizuje ryzyko wystąpienia urazów. Jeśli malec upadnie – nie obije się i nie zrobi sobie większej krzywdy. Płyty gumowe mają także tę zaletę, że doskonale odprowadzają wodę, co sprawia, że dziecko może szybko wrócić do zabawy nawet po ulewnym deszczu.Takie podłoże bardzo łatwo ułożyć, jak puzzle. Ponieważ nie jest potrzebne klejenie w każdej chwili można je zdemontować i przenieść w inne miejsce.

Małgorzata Świgoń

