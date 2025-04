Dziecko powinno rozumieć, za co zostało upomniane. Dlatego zaraz po zauważeniu niestosownego zachowania, należy mu to jasno zakomunikować. Być może nie zdaje sobie sprawy z tego, że robi coś źle, a po zwróceniu mu uwagi przestanie. Jak upominać dziecko?

Przekaz musi być jasny

Masz pretensje, że w pokoju dziecka panuje bałagan? Warto wiedzieć, jak upominać dziecko. Powiedz "Jeśli nie posprzątasz, nie pograsz dzisiaj na tablecie". Dziecko, mając taką informację, zostało przygotowane na poniesienie konsekwencji, jeżeli nie zmieni swojego postępowania. Ma szansę samo dokonać wyboru pomiędzy reperkusjami związanymi z niewłaściwym zachowaniem, a ich uniknięciem.

Żelazna konsekwencja

Bardzo często dziecko chce nas przetestować i sprawdzić, na ile może sobie pozwolić i wtedy nie reaguje na nasze upomnienia. W takiej sytuacji trzeba dotrzymać słowa i sprawić, aby odczuło przykre następstwa swoich czynów. To zaprocentuje również w innych okolicznościach. Nasza pociecha będzie wiedziała, że jeśli coś powiemy czy obiecamy, rzeczywiście tak się stanie.

Ważne wyjaśnienia

Zawsze należy się upewnić, że dziecko wie, za co zostało upomniane. Można je poprosić, aby o tym opowiedziało. To da nam pewność, że każda ze stron rozumie zaistniałą sytuację. Jeśli dziecko nie zgadza się z naszym zdaniem, wytłumaczmy mu swój punkt widzenia i zapytajmy, czy już jest jasne, dlaczego dane zachowanie było nieodpowiednie. Dzięki temu poczuje, że jest traktowane sprawiedliwie i będzie wiedziało, jak zachowywać się w przyszłości.

Od razu i stosownie do przewinienia

Konsekwencje, które dziecko ma ponieść, muszą być adekwatne do jego zachowania (czyli, nie posprzątałeś w pokoju, nie oglądasz dziś telewizji, a nie np. przez dwa tygodnie). Nie mogą być także odłożone w czasie (np. nie wyrzuciłeś śmieci, to za tydzień nie pójdziesz do kina).

Tekst napisany na podstawie artykułu Alicji Daszkiewicz opublikowanego w dwutygodniku "Przyjaciółka"

