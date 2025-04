Internet to z jednej strony niekończąca się skarbnica wiedzy, nowe możliwości, fantastyczny sposób na szybką komunikację, a także interaktywna forma rozwoju intelektualnego. Z drugiej strony to obszar anonimowości, hejtu i cyberprzemocy. Jeśli twoje dziecko często spędza czas przed monitorem komputera albo z tabletem w dłoni, koniecznie sprawdź, jak wygląda jego aktywność w sieci.

Reklama

Dlaczego warto sprawdzać?

Kontrolowanie dziecka w sieci nie jest niczym złym i świadczy o świadomości rodziców. Twój maluch jest ciekawy świata. To, że chce wszystko dotknąć i spróbować przekłada się również na cyberprzestrzeń. Kolorowy obrazek czy baner z napisem "kliknij" na pewno go zaciekawią. Dziecko nie jest świadome niebezpieczeństwa, jakie kryje się w Internecie, bo komputer raczej kojarzy mu się z zabawą i odkrywaniem. Prawda jest taka, że nawet wielu dorosłych nie wie, co czeka ich po kliknięciu w nieznany link.

A co właściwie może się tam znaleźć? Począwszy od reklam, po strony, które są w stanie zawirusować cały system, twoje dziecko może natknąć się na witryny pornograficzne, komunikatory, na których aż roi się od wyłudzaczy pieniędzy albo pedofilów. Żeby uchronić dziecko przed niebezpieczeństwem, warto poświecić trochę czasu i chęci na kontrolę.

Jak sprawdzać?

Jeśli obawiasz się, że twoje dziecko jest narażone na zło czyhające w Internecie, pomyśl nad kontrolą albo zabezpieczeniem komputera.

Zacznij od rozmowy. Naucz dziecko, jak być mądrym użytkownikiem Internetu . Opowiedz o niebezpieczeństwach, które mogą pojawić się podczas jego zabawy.

. Opowiedz o niebezpieczeństwach, które mogą pojawić się podczas jego zabawy. Najprostszym sposobem będzie przejrzenie historii przeglądarki . Znajdziesz tam wszystkie odwiedzane przez dziecko strony. Będziesz mogła zweryfikować, czy maluch ogląda bajki albo uczy się do sprawdzianu, czy może jednak zajmuje się graniem.

. Znajdziesz tam wszystkie odwiedzane przez dziecko strony. Będziesz mogła zweryfikować, czy maluch ogląda bajki albo uczy się do sprawdzianu, czy może jednak zajmuje się graniem. Możesz też skorzystać ze specjalnych internetowych filtrów rodzicielskich , dzięki którym zablokujesz niektóre strony internetowe, np. te z grami, stronami erotycznymi albo czatami. Filtry pozwolą ci też na ustalenie czasu korzystania z komputera. Jeśli wybierzesz limit 2 godzin, po tym okresie komputer automatycznie się wyłączy.

, dzięki którym zablokujesz niektóre strony internetowe, np. te z grami, stronami erotycznymi albo czatami. Filtry pozwolą ci też na ustalenie czasu korzystania z komputera. Jeśli wybierzesz limit 2 godzin, po tym okresie komputer automatycznie się wyłączy. Jeśli chcesz w nieco bardziej profesjonalny sposób kontrolować dziecko, możesz zainwestować w specjalny program do "szpiegowania" malucha. Dzięki niemu będziesz otrzymywała raporty z informacjami o aktywności dziecka, znajdziesz w nich screeny ekranu, listę odwiedzanych stron oraz czas, jaki na nich spędzono, a także monitoring klawiatury, który w sprytny sposób pokaże ci czy dziecko się uczy, czy gra.

Czy kontrolowanie dziecka jest etyczne?

Sprawdzanie dziecka może wydawać ci się nie do końca moralne. Z drugiej strony, kto jak nie rodzic powinien zadbać o bezpieczeństwo nieświadomego malucha? Ze względu na ufność dzieci oraz tajemnice, jakie zgłębia w sobie Internet lepiej, jeśli zbadasz aktywność swojej pociechy w sieci. Będziesz nie tylko spokojniejsza, ale i pewna, że dziecku nic nie grozi. Jeśli przekonasz się, że jego zachowanie nie budzi żadnych zastrzeżeń, możesz zrezygnować z ochrony rodzicielskiej.

Reklama

Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz:

Dlaczego lepiej nie wrzucać zdjeć dzieci do Internetu?

Najsłodsze pluszowe misie

Jak wykonać rodzinną sesję zdjęciową?

Najpiękniejsze zdjecia kobiet z brzuszkiem