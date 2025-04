fot. Fotolia

Po śmierci współmałżonka…

Najpierw są negacja i szok – to pierwsza reakcja na śmierć bliskiej osoby. Później, na krótko, zwykle w trakcie pogrzebu, przychodzi pozorne uspokojenie. Po nim następują złość, bunt i niezgoda na to, się wydarzyło. Towarzyszy temu ból, zarówno psychiczny, jak i fizyczny, a często także poczucie winy... W końcu pojawia się doznanie wewnętrznej pustki.

– Ostatni etap pod względem emocjonalnym nie jest już tak intensywny jak poprzednie, ale trwa najdłużej. Pojawia się wtedy poczucie osamotnienia i braku sensu. W przypadku osób starszych istotne jest, żeby ten etap nie przerodził się w trwałą izolację społeczną i osamotnienie – mówi Patryk Piotrowski z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, specjalista od psychogeriatrii.

Żałoba to naturalna reakcja na śmierć bliskiej osoby i każdy etap ma swoje psychologiczne znaczenie. Ten okres powinien jednak mieć swoje zamknięcie. Poczucie pustki ma charakter przejściowy i przypomina wewnętrzną przemianę, po której zwykle wraca się do normalności. To także trudny czas, chociaż z innego powodu. Wymaga od osoby po żałobie podjęcia aktywności i relacji społecznych.

Motywacja po żałobie

Osobom starszym nieraz trudno znaleźć w sobie do tego motywację po śmierci małżonka. W przeciwieństwie do młodszych, nie zmusza ich do tego na przykład praca. Jest jeszcze jedna ważna sprawa: opieka nad chorym mężem wymagała znacznego wysiłku, pełnego zaangażowania i podporządkowania temu całego życia. Seniorki często podświadomie obawiają się nawiązywania nowych relacji, żeby sytuacja się nie powtórzyła.

– Brak motywacji i obawy tego rodzaju są całkowicie zrozumiałe. Samotność i zamykanie się w domu na dłuższą metę mogą jednak skutkować depresją, lękami i wieloma innymi problemami ze zdrowiem, wynikającymi z braku ruchu i kontaktów społecznych. Obniżenie sprawności fizycznej i intelektualnej może się bardzo szybko pogłębiać. Dlatego na początku warto przyjąć pomoc ofiarowaną przez bliskich i znajomych i jednak wychodzić do ludzi – podkreśla prof. Shlomo Noy, międzynarodowy lider opinii w zakresie rehabilitacji geriatrycznej oraz zarządzania opieką zdrowotną, współzałożyciel Angel Care we Wrocławiu, pierwszego kompleksowego centrum dla seniorów w Polsce.

Ruch remedium na problemy?

Regularna aktywność fizyczna jest wskazywana jako remedium na wiele problemów w starszym wieku. Pamiętajmy, że ruch oprócz korzystnego wpływu na kondycję fizyczną, dobroczynnie oddziałuje także na kondycję psychiczną.

– Kiedy się ruszamy, wydzielają się hormony poprawiające samopoczucie. Obniża się także poziom stresu. To pomaga zachować równowagę na co dzień, a poza tym daje starszej osobie powód i energię do wychodzenia z domu – dodaje prof. Shlomo Noy.

Warto szukać także innych sposobów na zmotywowanie się do działania i do bycia między ludźmi. Można się poświęcić pasji, znaleźć ciekawe hobby czy zaangażować się społecznie. Istotne jest, żeby spotykać się

z ludźmi, zawierać nowe znajomości, brać udział w różnych wydarzeniach. Intuicyjnie każdy z nas czuje, że bycie między innymi, otwartość, możliwość wymiany wrażeń czy opinii, dają nam satysfakcję, poczucie sensu

i wypełniają nasze życie. Potwierdzają to także wieloletnie badania naukowe. Smutek po stracie ukochanej osoby przez to nie zniknie (i nie powinien), ale można w ten sposób uniknąć negatywnych skutków osamotnienia.

Jak zmotywować się do wyjścia z domu?



Odwiedzaj kluby seniora – można tam znaleźć szeroką ofertę warsztatów, wykładów, wyjść i spotkań.

Co tydzień sprawdzaj repertuar kin i teatrów – dobry film lub spektakl to świetna motywacja do wyjścia.

Aktywnie realizuj swoją pasję – szukaj ludzi o podobnych zainteresowaniach i odpowiednich wydarzeń.

Dołącz do grupy nordic walking, bierz udział w wycieczkach rowerowych lub wspólnych ćwiczeniach fitness – poprawisz kondycję i samopoczucie.

Ucz się nowych rzeczy (na przykład języków), graj w szachy lub brydża – poznasz nowych znajomych i zadbasz o sprawną pracę mózgu.

Źródło: materiały prasowe Angel Care/mn