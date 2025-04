Nigdy nie ukrywaliście przed dzieckiem, że jest adoptowane. Ale ilekroć rozmawiacie na ten temat, pojawiają się wątpliwości, jak rozmawiać z dzieckiem o adopcji – co i w jaki sposób przekazywać dziecku, by nie zmącić jego spokoju i nie odebrać pewności w to, że bardzo je kochacie. Istnieje kilka ważnych zasad mówiących o tym, jak rozmawiać z dzieckiem o adopcji.

Jak rozmawiać z dzieckiem o adopcji?

Staraj się mówić spokojnym, łagodnym tonem

Zawsze, gdy wypływa temat adopcji, staraj się, by twój ton głosu wyrażał miłość zrozumienie i szacunek. Z reguły na początku przychodzi to adopcyjnym rodzicom dość naturalnie. Później, gdy dziecko po raz kolejny zadaje te same pytania lub buntuje się i krzyczy, np. "Nie rozkazuj mi, nie jesteś moją matką!", może to okazać się trudniejsze. Mimo wszystko zawsze należy próbować zachować spokój.



Bądź otwarta i uczciwa

Zastanawiasz się, jak rozmawiać z dzieckiem o adopcji? Weź pod uwage, że zarówno nieprawdziwe, jak i wymijające odpowiedzi mogą zdezorientować dziecko i zniechęcić je do dalszych rozmów. Jeśli syn lub córka zorienuje się, że ukrywasz przed nią albo nim prawdę, zacznie układać w wyobraźni scenariusze znacznie gorsze od rzeczywistych wydarzeń.



Udzielaj krótkich odpowiedzi trafiających w punkt

Staraj się nie mówić więcej, niż dziecko chce wiedzieć. Wiele dzieci miewa trudności z jasnym formułowaniem pytań. Zanim zaczniesz opowiadać, upewnij się, że wiesz, o co dokładnie pyta dziecko. Zawsze możesz zapytać: "Co dokładnie chcesz wiedzieć\". Odpowiedź będzie najlepszą wskazówką.



Informacje dostosuj do wieku dziecka

Zamiast przedstawiać kwestię adopcji raz i w całości, lepiej podzielić ją na etapy odpowiadające możliwościom zrozumienia przez dziecko.

Smykowi do 3 roku życia wystarczy informacja, że jesteście szczęśliwi, że je adoptowaliście, że o nim marzyliście i że to marzenie się spełniło.

wystarczy informacja, że jesteście szczęśliwi, że je adoptowaliście, że o nim marzyliście i że to marzenie się spełniło. Przedszkolakowi przekażcie informacje, które dadzą mu poczucie przynależności do waszej rodziny. Opowiedzcie mu o waszych początkach – chwili, gdy zostało adoptowane i przywiezione do domu oraz o wspomnieniach z tamtego okresu. Dziecko w tym wieku uwielbia pytać o okres niemowlęcy i wczesnodziecięcy. Opowieści o tym, jak się wówczas przytulało czy płakało w nocy pozwolą mu upewnić się, że przynależy do rodziny.

przekażcie informacje, które dadzą mu poczucie przynależności do waszej rodziny. Opowiedzcie mu o waszych początkach – chwili, gdy zostało adoptowane i przywiezione do domu oraz o wspomnieniach z tamtego okresu. Dziecko w tym wieku uwielbia pytać o okres niemowlęcy i wczesnodziecięcy. Opowieści o tym, jak się wówczas przytulało czy płakało w nocy pozwolą mu upewnić się, że przynależy do rodziny. Dziecku w wieku od 6 do 12 lat udziel szczerych odpowiedzi na wszystkie zadane pytania. Powstrzymaj się jednak od krytykowania, upiększania czy kłamstw. Jeśli czegoś nie wiesz, powiedz to. Dzieci chcą z reguły pytają o wygląd zewnętrzny ("Czy jestem podobna do mamy?"), wykształcenie ("Czy moi rodzice skończyli szkołę?") i zatrudnienie ("Kim z zawodu byl/jest mój tata?"). Podaj dziecku wszystkie fakty, które znasz.

Autorka jest dziennikarką "Poradnika domowego".