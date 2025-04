Jak radzić sobie z problemem męskiej niepłodności?

Naukowcy alarmują, że statystyczny współczesny mężczyzna ma o jedną trzecią mniej plemników niż jego przodkowie sprzed 100 lat. Mimo nagłaśniania tego problemu i medialnego szumu wokół in vitro mężczyźni zdecydowanie rzadziej dzielą się swoimi przeżyciami i niechętnie szukają pomocy u specjalistów. Pojawia się pytanie - dlaczego panowie tak niechętnie biorą udział w dyskusji i czy jest to ich dobrowolny wybór. Czy jest to mechanizm obronny mężczyzny, który w ten sposób radzi sobie z diagnozą o niepłodności? Jakiego rodzaju wsparcia potrzebują i jak problemy z płodnością wpływają na ich relacje w związku?

Reklama

fot. Fotolia



Dlaczego mężczyźni gorzej radzą sobie z niepłodnością?

Mężczyźni tłumią swoje emocje, a niepłodność utożsamiają z brakiem męskości, przez co trudno jest im rozmawiać o chorobie. Zdecydowanie rzadziej dzielą się swoimi przeżyciami i skrywają je głęboko w sobie, co nie znaczy jednak, że ich nie doświadczają. Ukrywają swoje uczucia, zamykają się w sobie i wydaje im się, że to koniec świata.

Jak mężczyźni radzą sobie z diagnozą problemów z płodnością?

Różnice w radzeniu sobie z problemem niepłodności widać już przy okazji pierwszej diagnozy o chorobie. Mężczyźni zamykają się z sobie, jest to dla nich cios w fundament męskości i poczucie własnej wartości. Ich ego zostaje zachwiane, a przekonanie o spadku sprawności seksualnej bardzo negatywnie wpływa na stan psychiczny mężczyzny. Wnioski stowarzyszenia Nasz Bocian są jednoznaczne - kult macho, patriarchalne społeczeństwo hołdujące modelowi zawsze zwartego i gotowego samca nie jest pomocne mężczyznom w przypadku zderzenia się z niepłodnością.

Jak wspierać mężczyznę podczas zmagań z niepłodnością?

Panowie potrzebują szczególnego rodzaju wsparcia, przede wszystkim oczekują zapewniania o swojej męskości i podbudowania ego. Mężczyźni dzielą się na takich, którzy zadaniowo i do pewnego stopnia beznamiętnie podchodzą do problemu i leczenia oraz na takich, którzy zamykają się w sobie i unikają rozmów na ten temat. Mężczyźni szybciej poddają się i rezygnują z walki o dziecko. Wielu panów sądzi, że niepłodność oznacza utratę sprawności seksualnej i wpływa na spadek atrakcyjności u swojej partnerki.

Reklama

Na podstawie materiałów prasowych Stwarzyszenia Nasz Bocian i programu "In vitro - 9 miesięcy później" emitowanego przez TLC