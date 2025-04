fot. Fotolia

Kluczem do zdrowego starzenia się są wszelkiego rodzaju aktywności. Co robić, aby zachować zdrowie, być samodzielnym i zadowolonym z życia po sześćdziesiątce? Sekrety szczęśliwego starzenia się zdradza prof. Shlomo Noy, ceniony w świecie geriatra, współzałożyciel powstającego we Wrocławiu centrum seniora Angel Care.

Nie ćwiczysz? Zacznij!

Najlepiej być aktywnym całe życie – dotyczy to zarówno ciała, jak i umysłu – wówczas łatwiej zachować sprawność i zdrowie na emeryturze. Ale to nie znaczy, że jak nie ćwiczyliśmy przed sześćdziesiątką, to już nie warto zaczynać. Zawsze warto!

Jakie warunki powinien spełnić senior, by być szczęśliwym?

- Badania nad szczęściem pokazują, że szósta, siódma dekada to najszczęśliwszy okres naszego życia. Zadbajmy o to, żebyśmy mogli w pełni z tych lat korzystać – mówi prof. Shlomo Noy. – Mam 62 lata, więc należę do grupy seniorów i mogę mówić nie tylko jako naukowiec, ale też jako senior właśnie. Ćwiczmy ciało i umysł, pilnujmy diety oraz utrzymujmy kontakt z innymi. Klucz do szczęśliwego starzenia się jest na wyciągnięcie ręki. Wystarczy spełnić kilka warunków.

Aktywność fizyczna – zapobiega otyłości, wzmacnia kości, poprawia krążenie i ogólnie samopoczucie, przeciwdziałając nawet depresji! Można zacząć od spacerów, a z czasem przejść na bardziej zaawansowane formy wysiłku – nordic walking, pływanie czy bieganie. Zalecam 150 minut aktywności fizycznej tygodniowo. Ten czas można podzielić na przykład na dziesięciominutowe sesje, które pod koniec tygodnia zsumują się w 150 minut. Aktywność społeczna – spotykajmy się, rozmawiajmy ze sobą, grajmy razem w szachy, brydża czy bule. Towarzystwo obniża poziom hormonu stresu i pozwala cieszyć się lepszym zdrowiem. Rozmowy, gry, wspólne zabawy pobudzają umysł i pozwalają utrzymać wysoką formę intelektualną. Dowód? Z badań opublikowanych w prestiżowym magazynie British Medical Journal wynika, że niepozorna gra w karty zmniejsza ryzyko zachorowania na demencję aż o 15%. To dlatego, że pobudza intelektualnie oraz towarzyszy jej kontakt międzyludzki. Dieta – to, co jemy, ma ogromne znaczenie. Dobrym przykładem na sposób odżywiania będzie dieta śródziemnomorska. Jedzmy warzywa, owoce, orzechy, ryby, chude mięso. Pełnowartościowe białko zmniejszy ryzyko chorób zwianych z trawieniem, węglowodany uregulują pracę jelit, tłuszcze omega-3 wzmocnią odporność. I pijmy wodę, żeby odpowiednio nawodnić organizm. W diecie należy zrezygnować cukrów prostych i nasyconych kwasów tłuszczowych. Kontrola zdrowia – regularne wizyty u lekarza to zdrowie pod kontrolą. Liczba zachorowań zwiększa się z wiekiem, dlatego tym ważniejsza powinna być profilaktyka u osób starszych. Pamiętajmy, że nawet najgroźniejsze choroby, jak na przykład nowotwory, można wyleczyć – pod warunkiem, że wykryje się je odpowiednio wcześnie. Pozbądźmy się mitów. Z wiekiem związanych jest wiele mitów, którymi sami się ograniczamy, uważając, że coś nie wypada albo czemuś nie podołamy. Przykład? Seks. Z wiekiem potrzeby seksualne wcale nie zanikają. Seks jest zdrowy, daje poczucie bliskości i szczęścia. Inny przykład? Nauka nowych rzeczy. Po sześćdziesiątce zalecam naukę nowego języka. Ludzki mózg uwielbia się uczyć i gwarantuję, że na emeryturze spokojnie nauczymy się na przykład hiszpańskiego. To też doskonałe ćwiczenie dla umysłu i dowiedzione naukowo działanie prewencyjne przed demencją.

