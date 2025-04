Zastanawiałaś się, ile ci brakuje do idealne mamy? A może w ogóle nie podchodzisz do tego rygorystycznie i działasz zgodnie z intuicją? Niezależnie od tego, co ty uważasz za słuszne, są pewne zachowania, które zawsze przyniosą dziecku pożytek. Jakie? Przekonaj się!

Jak być mądrą mamą?

Oto 10 cech, które posiada każda mądra mama:

1. Wytycza jasne granice

Mówi, co wolno, a czego nie. Ale gdy czegoś zabrania, wyjaśnia, dlaczego. Nigdy nie stosuje zasady "nie, bo nie" albo zabrania czegokolwiek pod wpływem emocji czy gorszego nastroju.

2. Akceptuje dziecko takim, jakie jest

Jednak stara się mu pomóc wyeliminować zachowania, które są dla innych trudne do zaakceptowania. Na przykład żywego smyka nie próbuje przeobrażać w pokorne, ciche i wystraszone dziecko, ale nie pozwala, by wchodził innym na głowę.

3. Jest konsekwentna, ale nie nieustępliwa

Jeśli wprowadza jakąś zasadę (np. dziecko ma chodzić spać o konkretnej, stałej porze), pilnuje, by postępowało zgodnie z nią. Jednak wie również, że czasem można zrobić wyjątek (np. tata wrócił właśnie z długiej delegacji).

4. Szanuje uczucia malca i daje mu prawo do złości

Ale uczy go też, by wyrażał je w sposób, który jest do zaakceptowania przez otoczenie. Wymaga od dziecka szacunku do siebie i innych. W żadnym razie nie pozwala się obrażać lub traktować jak koleżankę.

5. Potrafi wpływać na dziecko

Tłumaczy, ale nie próbuje decydować o tym, co ma lubić albo czuć. Daje możliwość wyboru własnych preferencji w ramach ustalonych zasad.

6. Daje prawo wyboru, ale nie zawsze i nie w każdej sprawie

Wie, że są sytuacje, kiedy nie ma miejsca na dyskusje i wówczas nie pozwala dziecku na słowne przepychanki. Nie targuje się w kwestiach ważnych, dotyczących np. bezpieczeństwa dziecka.

7. Domaga się respektowania poleceń

...ale jeśli nie jest to konieczne, nie każe wypełniać ich natychmiast. Np. gdy ma być obiad, informuje o tym chwilę wcześniej, by dziecko zdążyło jeszcze dokończyć zabawę i posprzątać.

8. Potrafi powiedzieć „nie”

Nawet jeśli wie, że jej odmowa wywoła u malucha frustrację. Jednak nie mnoży zakazów bez potrzeby.

9. Pomaga dziecku rozwiązywać problemy

...ale nigdy go nie wyręcza! Jeśli malec coś przeskrobał, podpowiada mu, co powinien zrobić, ale nie idzie sama przepraszać pokrzywdzonego w imieniu swojego dziecka.

10. Nie obciąża kłopotami, które przerastają kilkulatka

Nie oczekuje, że dziecko będzie ją pocieszało, ale nie ukrywa przed nim, gdy stanie się coś, co dotyczy też jego (np. nie udaje, że ojciec, który odszedł, wyjechał w delegację).

Na podstawie artykułu Edyty Żółtowskiej-Górskiej w magazynie Przedszkolak