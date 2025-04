Czy małżeństwo a rodzina to dwie różne rzeczy? Oczywiście, że nie. Warto budować szczęśliwą rodzinę już na samym początku od jej założenia. Nawet gdy przez jakiś czas pozostajecie wyłącznie we dwoje z mężem, inwestujcie w jakość tego związku.

Kiedy pojawiają się dzieci, wiele par uważa, że dopiero wtedy jest rodzina i dopiero wtedy myślą o budowaniu jej w myśl określonych zasad. Tak naprawdę powinny być one w was już zanim będziecie mieć dzieci. Jeśli wy będziecie szczęśliwym małżeństwem i dzieci będą to widziały, na pewno wychowają się w atmosferze bezpieczeństwa i miłości. A to daje bez wątpienia szczęście.

Jak zatem inwestować w relacje z mężem i jak budować szczęśliwe małżeństwo, a tym samym szczęśliwą rodzinę? Sprawdźcie nasze porady!

Jak budować szczęśliwe małżeństwo? Mamy aż 15 wskazówek!

1. Nie tylko wspólne spanie, lecz także wspólne zasypianie

Podtrzymujcie stale bliskość i fascynację sobą. Zasypianie w samotności może tę relację mocno osłabić. Jeśli jedno z was idzie spać, drugie niech zrezygnuje z filmu lub książki, a zamiast tego wybierze wspólny intymny czas z małżonkiem.

2. Rozwijanie wspólnych pasji

Niekoniecznie wszystkich. Jeśli jednak lubicie coś oboje, razem rozwijajcie zainteresowania. To scala i cementuje związek.

3. Bycie blisko siebie, wręcz na wyciągnięcie dłoni

Dlaczego zakochane nastoletnie pary chodzą ze sobą za ręce, a małżeństwa już nie? Trzymanie się za ręce jest oznaką, że wciąż chcecie czuć bliskość drugiej osoby. Niech nigdy o między wami nie wygaśnie.

4. Dawanie sobie chwili oddechu

Nie przytłaczajmy jednak partnera swoją osobą. Czasami warto oddalić się od siebie nieco na moment, by później zbliżyć się jeszcze bardziej. Pamiętajcie tylko o tym, by to oddalenie nie trwało zbyt długo i nie było zbyt dalekie.

5. Pielęgnowanie zdobytego zaufania

Małżeństwo powinno być relacją, w której można liczyć na pełną szczerość i ufność. Niedopuszczalnym jest wyjawienie sekretów małżeńskich osobom trzecim. Inaczej partner straci do nas zaufanie.

6. Przypominanie sobie zalet partnera

Jesteście razem, kochacie się, ale przyziemne sprawy skupiają na sobie taką uwagę, że możecie z czasem zapomnieć o tym, ile partner ma zalet, a zamiast tego odkrywać coraz to nowe wady. Jeśli nie chcecie ostatecznie całkiem się znienawidzić, przypominajcie sobie co jakiś czas, co cenicie w małżonkach.

7. Miłe słowa o poranku...

Co jest przyjemniejsze z rana - uśmiechnięta twarz ukochanej osoby szepcząca "kocham cię", czy jej niezadowolony grymas, że znowu przed spaniem nie zrobiło się czegoś ważnego? Wybierz sama i stosuj każdego dnia.

8. ...i na dobranoc

Idziecie spać razem, ale tak, jakbyście kładli się w samotności? Nie zapominajcie o pożegnaniu się na dobranoc i życzeniu sobie miłych snów. To mały gest, ale ważny dla budowania szczęśliwego małżeństwa.

9. Pamiętanie o sobie w ciągu dnia

Miły sms w ciągu dnia z pewnością ucieszy partnera. Nie musi być on wysyłany każdego dnia, bo wtedy może spowszednieć, ale od czasu do czasu jest bardzo wskazany.

10. Nieustanne cieszenie się z tego, że ma się właśnie tę osobę u boku

Docenianie siebie i nawzajem i bycie dumnym z tego, że nasz partner jest właśnie taki są konieczne, by szczęśliwie trwać w tym związku przez lata. Wiele par, które się rozchodzi zamienia stałą dumę na stały wstyd za partnera... Takie podejście powoduje, ze nie chcemy już dłużej z daną osobą przebywać. Bądźmy zatem dumni. Na pewno jest ku temu wiele powodów!

11. Umiejętne łagodzenie konfliktów

Kłótnie są nieodłącznym elementem małżeństwa. Nie ma przecież na świecie dwóch osób, które zawsze w każdej sprawie mają identyczne poglądy. Jeśli para twierdzi, że w ogóle się nie kłóci to znak, że pewnie mało ze sobą rozmawia lub wyłącznie na błahe tematy. Sztuką jednak nie jest kłócenie się, ale godzenie. Każda para musi sama, znając swoje temperamenty i charaktery, wypracować sobie metodę, która w najlepszy sposób zakończy kłótnię i jednocześnie rozwiąże konflikt.

12. Nie szukanie kompromisów, ale wyjść dobrych dla obojga

W kompromisie zawsze jedna strona czuje się pokrzywdzona, a druga zwycięska. Nie o to chodzi w jedności małżeńskiej. Tu potrzebne jest zrozumienie, umiejętność słuchania partnera i czasami świadome rezygnowanie z tego, co się chce samemu, jeśli widzi się ważne argumenty partnera za rozwiązaniem, które nie wydaje się nam na początku najlepsze. A może to właśnie my się mylimy?

13. Gromadzenie wspólnych wspomnień

Wspólne wyjścia, wyjazdy i czas spędzony na przeróżnych rzeczach buduje nasze wspomnienia. Dbajmy o to, by tych dobrych było jak najwięcej.

14. Pełna akceptacja i zrozumienie partnera

Czy nasz partner jest idealny? Na pewno nie. Czy my sami jesteśmy idealni? Może chcielibyśmy, ale niestety też nie jesteśmy. Nie możemy zatem wytykać partnerowi wszystkich potyczek i samemu uważać się za nieomylnych i zawsze lepszych. Nie wściekajmy się, że nasi partnerzy nie są ideałami, bo i tak nigdy nimi nie będą. Każdy ma wady. Jeśli chcielibyśmy, by mąż zaakceptował w pełni nas, my też przyjmijmy jego w pełni takim, jakim jest. Inaczej będziemy żyli w małżeństwie w ciągłej frustracji.

15. Przebaczanie i przyznawanie się do błędów

Nauczmy się przepraszać i wybaczać. Jedno i drugie nie jest łatwe, ale konieczne do tego, by małżeństwo miało szansę przetrwać próbę czasu.

