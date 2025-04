Ile dać na komunię, gdy jest się babcią, chrzestną albo po prostu gościem komunijnym? Co roku wiele osób zadaje sobie pytanie, czy kupić prezent na komunię, czy może wręczyć pieniądze, a jeśli tak, to ile dać do przysłowiowej koperty. Widełki są dość szerokie: obdarowywany może spodziewać się w kopercie 200 zł, ale także i pięciokrotnie więcej.

Polacy coraz chętniej wydają pieniądze na przyjęcia komunijne, organizując je w restauracjach i lokalach. Popularne są także komunie organizowane w domu. Wówczas warto zadbać o odpowiednią dekorację, miejsce dla gości oraz oczywiście przygotowanie menu na komunię w domu.

Rodzice chrzestni to jedni z najważniejszych gości komunijnych. Przyjęło się, że to właśnie oni dają młodemu katolikowi najwięcej pieniędzy. Oczywiście zależy to oczywiście od sytuacji materialnej rodziców - nie można wymagać wielkich kwot od tych mniej zamożnych osób.

W zależności od statusu materialnego i sytuacji życiowej przyjęło się, że chrzestna lub chrzestny dają na komunię od 500 do 1500 złotych.

Warto mieć na uwadze, że zwyczajowo chrzestna kupuje dodatkowo pamiątkową złotą biżuterię lub dewocjonalia z grawerem, a chrzestny skupia się na prezencie „dla dziecka”, który sprawi mu przyjemność (hulajnoga elektryczna, rower, zegarek) lub wręcza pieniądze.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by połączyć te pomysły: wręczyć i prezent, i gotówkę - można kupić pamiątkowy krzyżyk i podarować z pieniędzmi w kopercie. Można kupić wspólny prezent na komunię 2021 dla dziecka w postaci laptopa czy smartfona - warto uzgodnić to z rodzicami dziecka.

Dziadkowie najczęściej należą do szczodrych darczyńców i o ile babcie chętnie kupują dewocjonalia (srebrne obrazy, ikony czy medaliki z wizerunkiem świętych), o tyle dziadkowie skłaniają się raczej do dania pieniędzy.

Nie ma sztywnych widełek, ile wypada dać na komunię do koperty - wiele zależy od zamożności dziadków i liczebności wnuczków. Można się jednak spodziewać, że w kopercie od dziadków na komunię pojawi się od 700 do nawet 2000 złotych.

Jeśli jesteś spokrewnionym z dzieckiem gościem i pojawiasz się ze swoją rodziną na przyjęciu komunijnym, najczęściej koperta nie musi być zbyt gruba. Przyjęło się, że warto dać dziecku tyle, ile wynosi przysłowiowy "talerzyk" - zasada jest porównywalna z tą, ile dać w kopercie na ślub. Przyjmuje się, że powinno się dać:

200 zł - jeśli pojawiacie się we dwoje,

- jeśli pojawiacie się we dwoje, 300 - 400 zł - jeśli pojawiacie się z małym dzieckiem,

- jeśli pojawiacie się z małym dzieckiem, 400 - 600 zł - jeśli na przyjęciu komunijnym pojawiacie się w 4-osobowym komplecie z dziećmi w wieku kilku lat.

Warto nadmienić też, że wręczanie zbyt dużej kwoty na komunię w pewien sposób wywiera presję na rodzicach dziecka komunijnego, którzy z pewnością mogą poczuć się zakłopotani tym zobowiązaniem „na przyszłość”.

Potem będą starali się taką samą lub zbliżoną kwotę, wręczyć w kopercie na komunię dziecku darczyńców (lub przy innej okazji). Weź to pod uwagę, jeśli dajesz pieniądze na komunię dziecku w rodzinie, dla której danie np. 800 zł w kopercie jest dużą luką w budżecie domowym.

Podczas przygotowań do komunii wiele osób bierze pod uwagę nie tylko pieniądze w kopercie, ale także dodatkowy wydatek w postaci prezentu lub pieniędzy w kopercie. Bliska rodzina - chrzestni, dziadkowie i rodzice - najczęściej decydują się na pamiątkowy prezent na komunię dla dziewczynki w postaci biżuterii oraz elektronikę i gadżety w przypadku chłopców.

Niesłabnącą popularnością cieszą się także złote dewocjonalia: medaliki, krzyżyki, kolczyki i bransoletki. Aby prezent się nie powtórzył, warto uzgodnić z członkami rodziny zakup pamiątkowych podarków ok. miesiąc przed datą komunii.

Niezmiennie do koperty na komunię 2024 warto dać pieniądze, niemniej jednak słabnący polski złoty sprawia, że warto rozważyć zakup złota inwestycyjnego, monet, numizmatów, małych sztabek czy silnej waluty, która nie straci na wartości.

Treść artykuły została pierwotnie opublikowana 19.04.2021.

