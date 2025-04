Drugą edycja Forum rozpoczęło spotkanie z aktorką teatralną, filmową i telewizyjną, Panią Grażyną Wolszczak oraz mecenasem Radosławem Górskim, reprezentującym prawnie Panią Grażynę jak i inne osoby, które pozwały Skarb Państwa za smog. Uczestniczki Forum dowiedziały się m.in., czym jest akcja #pozywamsmog, co skłoniło Panią Wolszczak do podjęcia walki o lepszą jakość powietrza i przede wszystkim jakie codzienne kroki możemy podejmować, aby nie przyczyniać do dalszej degradacji otaczającego nas środowiska.

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie przybliżył zgromadzonym paniom Bolesław Samoliński - prof. dr hab. med. alergolog, otolaryngolog, specjalista zdrowia publicznego. Wyjaśnił szczegółowo, jakie zagrożenia niesie wdychanie powietrza niezanieczyszczonego pyłami i związkami pochodzącymi z domowych pieców na paliwa stałe (podkreślając, że to właśnie niska emisja, odpowiedzialna za smog jest obok nikotynizmu drugim głównym czynnikiem środowiskowym, powodującym w Polsce śmiertelność na wysokim poziomie).

Rolę światła naturalnego i jego wpływ na zdrowie oraz codzienne funkcjonowanie domowników omówiła Iwona Jędrusik, kolejny gość Forum, psycholożka z wieloletnim doświadczeniem terapeutycznym, poradniczym, warsztatowym i wykładowym. Wyjaśniła m.in. dlaczego dostęp do światła naturalnego jest niezbędny dla naszego zdrowia fizycznego oraz psychicznego i dlaczego powinniśmy spać w całkowitej ciemności.

Kolejnym gościem Forum, z którym zgromadzone Panie miały przyjemność porozmawiać, był Michał Sutkowski – lekarz, specjalista medycyny rodzinnej i chorób wewnętrznych. Zaznaczył skalę problemu i zagrożeń związanych z obecnością grzybów i pleśni w domowych wnętrzach uświadamiając, że mykotoksyny mogą powodować nie tylko alergie skórne i oddechowe, ale również inicjować nowotwory - m.in. wątroby i ośrodkowego układu nerwowego. Wyjaśnił również, jakie kroki możemy podjąć w walce o dom bez grzybów i pleśni.

Temat jakości wody w domowej instalacji i jej wpływu na zdrowie omówiła Anna Mazur, specjalista kosmetologii estetycznej i dermatologicznej, właścicielka Instytutu Zdrowia i Urody Fenix. Wyjaśniła m.in. jak twarda woda oddziałuje na kondycję naszej skóry oraz włosów i dlaczego wodę warto zmiękczać.

Na zakończenie spotkania Jacek Masłowski, psychoterapeuta Gestalt, terapeuta EMDR, filozof, coach, trener, publicysta wyjaśnił zgromadzonym Paniom dlaczego kobiety nie zrozumieją pewnych męskich zachowań i jak się z nimi oswoić.

Zwieńczeniem Forum był pokaz mody Violi Piekut, która zaprezentowała paniom swoje najnowsze propozycje na sezon jesień - zima.

Organizatorem Forum była Fundacja Świadomi Klimatu, a Partnerami firmy Aquahome, Velux, Viessmann i Winerberger.