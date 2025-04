Ma być czarujący, przyjemny, elegancki, idealnie dopasowany i nietandetny. Prezent gwiazdkowy to nie lada wyzwanie. Co roku chcemy, by przypadł do gustu najbliższym. Perfumy, ciepły szalik, elegancki krawat, a może srebrna bransoleta? Co zrobić, gdy wybór produktów w galeriach handlowych jest tak duży, a my nie mamy czasu? Z pomocą przychodzi TK Maxx, który oferuje fantastyczne gwiazdkowe podarunki.

Reklama

Prezenty dla rodziny

Dawanie prezentów bywa przyjemniejsze niż ich otrzymywanie, szczególnie jeśli są to podarunki dla najbliższych nam osób. Rodziców, dziadków, rodzeństwo i kuzynów znasz dosyć dobrze i wiesz, co im przypadnie do gustu. Na świąteczny prezent proponujemy coś dopasowanego do charakteru danej osoby. Najlepiej, jeśli będzie to spersonalizowany podarunek, taki jak ramka ze zdjęciem dla mamy, gustowne świeczki dla siostry, ciepły szalik dla taty czy najnowsza gra komputerowa dla brata.

Prezent dla niej

Ile razy można podarować żonie perfumy pod choinkę? W tym roku wykaż się większą inwencją. Jeśli twoja dziewczyna uwielbia pić herbatę, kup jej śliczny, pastelowy czajnik. Proponujemy też ciepły szal oraz kolczyki w modnym kształcie. Nas zachwycają te, wykonane z nitki z różowego złota. Są nie tylko trendy, ale i świetnie sprawdzą się podczas karnawałowego balu w zestawie z jasnym strojem.

Prezent dla niego

Nie wiesz co kupić chłopakowi? Perfumy, książkę, czy torbę treningową już od ciebie dostał, a ty nie chcesz się powtarzać? Mamy dla ciebie pomysł. Mężczyźni to gadżeciarze. Proponujemy stylowy zegarek, portfel albo kalendarz. Jeśli twój partner lubi muzykę, kup mu słuchawki. To prawdziwy must have.

Prezent dla najmłodszych

Nie zapomnij o kuzynach i młodszym rodzeństwie, którzy przez cały rok czekali na Świętego Mikołaja. Dla dziewczynki wybierz piękny różowy zestaw filiżanek albo kostium księżniczki. Młodszemu kuzynowi podaruj samochodzik lub strój rycerza. Na pewno się ucieszą.

Prezent dla sąsiada

Mijasz go na klatce schodowej, w warzywniaku albo w windzie. Wiesz, że istnieje, ale często nie masz pojęcia, jak ma na imię i czym się zajmuje. Wydawałoby się, że żyjąc w miastach XXI wieku, będziemy żyć coraz bliżej siebie. Tymczasem okazuje się, że mieszkając blisko siebie, jesteśmy oddaleni bardziej, niż kiedykolwiek wcześniej.

Pokazują to opublikowane niedawno wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie marki TK Maxx, z których wynika, że aż 50% mieszkańców europejskich miast nie zna imion swoich sąsiadów.

Jednocześnie, około 71% ankietowanych przyznaje, że z radością przywitaliby sąsiada, który, pukając do ich drzwi, przyszedłby z drobnym świątecznym upominkiem lub nawet zwykłym świątecznym ,,Dzień Dobry". 81% badanych potwierdza, że z przyjemnością nawiązałoby rozmowę ze swoim sąsiadem, a więcej niż 54% mówi, że posiadanie dobrych sąsiadów ma pozytywny wpływ na ich dobre samopoczucie.

Oznacza to więc, że wciąż pragniemy być blisko z tymi, którzy mieszkają obok nas. W odpowiedzi na tę widoczną potrzebę, świąteczna kampania TK Maxx pod hasłem "Love Your Neighbour - Dla Kochanego Sąsiada", zachęca klientów do nawiązania sąsiedzkich relacji i do pamiętania przy wyborze świątecznych upominków również o tych, którzy być może nie są nam najbliżsi, lecz z pewnością mieszkają najbliżej.

Ty również poznaj swoich sąsiadów i podaruj im odrobinę magii w te Święta. Pamiętaj, by prezent dla sąsiada w przeciwieństwie do prezentu dla rodziny, nie był zbyt mocno spersonalizowany. Nie znasz przecież ani gustu, ani stylu tej osoby. Proponujemy więc piękny świąteczny wieniec na drzwi lub nad kominek. Taki podarunek na pewno ucieszy i sprawi, że wasze relacje się ocieplą.

Zobacz również gumowe zegarki damskie - to fajny prezent dla najmłodszych.

Zapoznaj się z internetową stroną TK Maxx oraz listą sklepów stacjonarnych. Żeby być na bieżąco ze wszystkimi nowościami, odwiedź też oficjalną stronę TK Maxx na Facebooku.

Reklama

Zobacz naszą galerię świątecznych prezentów dla najbliższych oraz dla sąsiadów i zainspiruj się nimi.