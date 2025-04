Czy podajesz dzieciom grzyby? Lepiej to przemyśleć… Nawet jeśli w twoim domu od zawsze je się grzyby, pomylić się można zwykle tylko raz. Zazwyczaj ofiarą zatruć pokarmowych grzybami padają najbardziej wytrawni grzybiarze, którym wydaje się, że znają się na grzybach. I tracą rozwagę oraz uważność. A to najważniejsze!

Grzybami można się zatruć nie tylko w jesienne miesiące, ale szczególnie w czasie świąt, gdy na stole pojawia się mnóstwo potraw z grzybami. Grzyby są ciężkostrawne także dla dorosłych, dla małych dzieci nie są wskazane, a dla niemowląt zakazane! Lekarze alarmują, by nie podawać małym dzieciom grzybów. Ich wartości odżywcze są niewielkie, a ryzyko zatrucia czy problemów z przewodem pokarmowym o wiele większe. Do tego dochodzi także to, że u maluszków bardzo ciężko rozpoznać objawy zatrucia grzybami.

Czasami również zapominamy o tym, że można się zatruć… grzybami jadalnymi. Zwłaszcza, gdy zbiera się zbyt stare lub zbyt młode grzyby albo też nieodpowiednio je przechowuje oraz przyrządza.

Czy wiesz jakie są objawy zatrucia grzybami?

Państwowy Inspektorat Sanitarny przestrzega, że jeśli po zjedzeniu grzybów – zarówno u dziecka, jak i dorosłych – pojawiają się:

bóle brzucha,

mdłości i wymioty,

rozwolnienie,

podwyższona temperatura,

nadmierne pragnienie,

skurcze lub drgawki.

Trzeba bezzwłocznie wezwać pogotowie lub pojechać do szpitala! Jeśli jest cień podejrzenia, że infekcja, rozwolnienie, drgawki wystąpiły po zjedzeniu grzybów, nie ma na co czekać!

Co robić, zanim przyjedzie karetka lub dotrzemy do szpitala?

Nie panikuj, tylko postępuj zgodnie z tymi punktami - krok po kroku:

Sprowokuj wymioty (włóż palec do gardła, daj do wypicia osoloną wodę).

Zachowaj próbkę wymiocin i resztki dania z grzybami.

Nie pij mleka ani alkoholu!

