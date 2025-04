1. Wybaczaj sobie potknięcia

Każdemu przytrafiają się różne wychowawcze „wpadki”. Mimo to na świecie są miliony szczęśliwych dzieci, które swoich rodziców nie zamieniłyby na żadnych innych. Dlatego polub siebie w roli nie do końca doskonałej mamy.

15 sposobów na wychowanie optymisty

2. Nie traktuj siebie zbyt surowo

Zaakceptuj, że choćbyś nie wiadomo jak się starała, wychowując dziecko i tak nie zrobisz wszystkiego perfekcyjnie. Na chwilę spuściłaś pociechę

z oczu i nabiła sobie guza? Zamiast robić sobie wyrzuty, wyciągnij wnioski z tego, co się stało i staraj się unikać powtarzania niewłaściwych zachowań.

3. Nie wzbudzaj w sobie wyrzutów sumienia

Nie myśl od razu, że jesteś złą matką, bo np. zabrakło ci czasu na wieczorną bajkę czy zbyt późno odebrałaś pociechę z przedszkola. Trudno, tak bywa. Starałaś się, ale nie wyszło. Dziecko miało oczywiście prawo być niezadowolone, jednak twoje obwinianie się nic tu nie pomoże.

4. Obniż sobie poprzeczkę

Chcesz być wzorowym pracownikiem, mieć lśniący dom, idealnie zadbane dzieci... Stop! Nie próbuj być pod każdym względem idealna, to niemożliwe. Wystarczy, gdy zadania będziesz wypełniać w wystarczająco dobry sposób. Twoje dzieci będą wtedy miały uśmiechniętą mamę, a nie sfrustrowaną i nieszczęśliwą.

5. Wyluzuj

Nic złego się nie stanie, jeżeli przyjdziesz do pokoju dziecka dopiero po minucie od momentu, kiedy cię zawoła. Świat nie zawali się też od tego, że córka pójdzie czasem do szkoły w pogniecionej bluzce, a ty dzięki temu będziesz mogła pozwolić sobie na drzemkę. Bądź elastyczna!

6. Nie staraj się być perfekcyjną panią domu

Nie przejmuj się, że na telewizorze zebrał się kurz, a zlew jest pełen brudnych naczyń. Czasem trzeba sobie po prostu odpuścić. Zamiast wymagać od siebie pracy ponad siły, rób tylko tyle, ile faktycznie możesz zrobić.

7. Nie bój się prosić o pomoc

Jeśli masz taką możliwość, zaangażuj w opiekę nad dzieckiem także babcię lub dziadka. Kiedy ubędzie ci zajęć, będziesz bardziej radosna!

8. Ładuj akumulatory

Postaraj się tak zorganizować czas, żeby poza zajmowaniem się pracą i domem, mieć także chwile tylko dla siebie. Nawet jeśli miałaby być to zaledwie 1 godzina w ciągu dnia.

9. Podziel obowiązki

Umów się z partnerem, że czasem to on zajmuje się maluchem, a ty masz wtedy czas na swoje przyjemności – choćby na plotki z przyjaciółką, wizytę u fryzjera czy kosmetyczki. To jest niezbędne dla twojej psychiki!

10. Zadbaj o szczęście w związku

Zróbcie sobie czasem z mężem wagary i wyjdźcie z domu bez dziecka. Poproście np. dziadków, by zajęli się maluchem, a sami wyskoczcie do znajomych czy kina. Jesteś przecież nie tylko mamą, ale i żoną.

na podstawie tekstu Anny Leo-Wiśniewskiej/Pani Domu