Dzień Ojca to obok Dnia Matki drugi szczególny dzień w roku, gdy możemy wyrazić naszym rodzicom wdzięczność za to, że ich mamy. Nie pamiętasz, kiedy wypada to święto? Sprawdź koniecznie i nie zapomnij przygotować z tej okazji czegoś wyjątkowego dla swojego taty!

Reklama

Tradycja obchodzenia Dnia Ojca sięga Stanów Zjednoczonych - a konkretniej - miejscowości Spokane. W miasteczku tym mieszkała córka weterana wojennego i wspaniałego człowieka - Sonora Louise Smart, mająca piątkę rodzeństwa.

W związku z pełnionymi przez ojca obowiązkami samotnego wychowawcy tak wielu dzieci, dziewczyna w 1910 roku wystąpiła do miejscowego duchownego z prośbą o poświęcenie 5 czerwca jako Dnia Ojca (bowiem tego dnia miał urodziny jej ukochany tata). Choć duszpasterz nie zdążył z formalnościami na czas - inicjatywy nie zaprzestano.

Ostatecznie 19 czerwca stał się Dniem Ojca, który w 1924 roku zyskał również przychylność ówczesnego prezydenta USA. I choć oficjalnie święto jest obchodzone dopiero od 1965, zyskało ogromne poparcie pośród społeczeństwa.

Dzień Ojca jest obchodzony w wielu miejscach na świecie, np. Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, USA, Nikaragui oraz oczywiście w Polsce. Podobnie jak w przypadku Dnia Matki, nie wszędzie obowiązującą datą jest ta sama, co u nas. W Polsce święto wszystkich ojców wypada 23 czerwca. A jak jest w innych krajach?

W wielu krajach święto to jest ruchome - np. na Litwie przypada zawsze w pierwszą niedzielę czerwca, w Austrii w drugą, a w Turcji i Wielkiej Brytanii w trzecią niedzielę. W Niemczech Dzień Ojca jest równoznaczny z Dniem Mężczyzny i obchodzony jest tego samego dnia, co święto Wniebowstąpienia Pańskiego, czyli 39. dnia po niedzieli wielkanocnej.

W Danii ojcowie świętują 5 czerwca. Natomiast w pozostałych krajach skandynawskich wyjątkowo święto to przypada w listopadzie, zawsze w drugą niedzielę miesiąca.

Wypad na kajaki dla lubiących wodne przygody

Czy dla twojego taty jest coś przyjemniejszego, niż pływanie kajakiem wraz z rwącym nurtem rzeki? Jeśli nie, nie powinnaś mieć kłopotu z pomysłem na spędzenie Dnia Ojca. Z pewnością ucieszy go, że pamiętasz o jego pasji i chcesz, by dzielił radość z niej razem z tobą.

Rodzinny piknik dla łakomczuchów

Czy twój tata uwielbia pałaszować kanapki, sałatki, przekąski lub słodycze? Jeśli odpowiedź jest twierdząca, zabierz go na piknik. Ta forma spędzania Dnia Ojca pozwala na scalenie całej rodziny, ponieważ możecie iść wszyscy, twoja mama i rodzeństwo też.

Wspólne wędkowanie dla amatorów natury

Jeśli twój tata od lat wymyka się nad ranem z domu, by móc powędkować, to znak dla ciebie, że pewnie i ten wyjątkowy dzień chciałby spędzić nad rzeką. Zrób mu tę przyjemność i wybierz się na ryby razem z nim.

Mecz ulubionej drużyny dla fanów sportu

Twój tata to prawdziwy kibic? Ucieszy się z pewnością z biletu na mecz ulubionej drużyny. Jeśli nie gra ona akurat 23 czerwca, czyli w Dzień Ojca, możesz kupić bilety na najbliższy mecz, a wcześniej po prostu wręczyć je tacie. Nie zapomnij mu powiedzieć, że jeden bilet jest dla niego, a drugi dla ciebie!

Paintball dla wojowników

Tata uwielbia filmy wojenne? Wybierz się z nim na paintball. To atrakcja, która daje mnóstwo radości, a do tego wyzwala prawdziwie męskie emocje. W sam raz dla taty-wojownika.

Wycieczka rowerowa dla aktywnych

Tego dnia możesz też zadbać o kondycję i zdrowie taty. Jeśli oboje lubicie ruch, a tata nie ma kłopotów z kolanami lub otyłością, wybierzcie się na całodzienną wycieczkę rowerową. Wspólny czas na świeżym powietrzu to idealny sposób na spędzenie letniego, słonecznego dnia.

Grill w gronie najbliższych dla mięsożerców

Jeśli tata woli jednak bardziej powolne spędzanie wolnego czasu, a do tego jest mistrzem w przyrządzaniu potraw z grilla, zarezerwuj ten dzień na wspólne grillowanie. Na spotkanie możesz zaprosić też najbliższych przyjaciół taty.

Koncert dla melomanów

Muzyka łagodzi obyczaje, a do tego jest doskonałą oprawą do wielu ważnych chwil w życiu. Zabierz tatę melomana na koncert. A jeśli twój tata to prawdziwy kinoman, idźcie razem do kina.

Strzelnica dla współczesnych rycerzy

Wielu mężczyzn uważa, że umiejętne posługiwanie się bronią jest oznaką męskości. Jeśli twój tata do takich należy, idźcie razem na strzelnicę. Zapewniamy, że będzie to frajda dla was obojga.

Tor wyścigowy dla potencjalnych rajdowców

Szybka jazda i szybkie samochody to żywioły twojego taty? Pozwól mu poczuć się jak prawdziwy rajdowiec i zabierz go na tor wyścigowy. Emocje gwarantowane. Dzień Ojca może być przecież nie tylko miły i wesoły, lecz także pełen adrenaliny. W końcu to bardzo męski dzień.

Reklama

Zobacz też propozycje prezentów i życzeń z okazji Dnia Ojca:Życzenia na Dzień Ojca Najlepsze prezenty dla taty