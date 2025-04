Fot. Fotolia

W Dzień Kobiet przedstawicielki płci pięknej są obdarowywane prezentami i kwiatami. Należy jednak pamiętać, że panie zasługują na nasz szacunek i uwagę nie tylko 8 marca, lecz także przez cały rok. Dotyczy to także naszych mam i babć. Podeszły wiek i częstsze problemy zdrowotne mogą przysłaniać seniorkom ich kobiecą stronę. Aby mogły się nią w pełni cieszyć, warto odciążyć je w codziennych obowiązkach, samemu lub przy pomocy profesjonalnej opieki.

Starożytni Rzymianie obchodzili Matronalia – w byciu kobietą najważniejszą wartość stanowiło dla nich doświadczenie płynące z macierzyństwa, a nie młodość i piękno. W niektórych krajach ten zwyczaj obecny jest do dziś.

W Rumunii Dzień Kobiet tradycyjnie obchodzi się wręczając kwiaty matkom i babciom. Święto przypomina więc bardziej nasz rodzimy Dzień Matki.

Kobiety - piękna płeć bez względu na wiek

W Polsce często zapominamy, że starsze kobiety to wciąż płeć piękna. Co gorsze, same zainteresowane też często tracą poczucie własnej wartości. Borykają się z chorobami, zmęczeniem czy brakiem sił, żeby dbać o swój wygląd zewnętrzny. W rezultacie, nierzadko czują się ze sobą źle.

Niezwykle ważne jest więc, by osoba opiekująca się seniorką, członek rodziny lub profesjonalna opiekunka, zatroszczyła się nie tylko o jej fizyczną, lecz także o psychiczną kondycję.

"Kobiety przez całe życie odgrywają wiele ról: są żonami, matkami, pracują zawodowo i zajmują się domem. Seniorki – wychodząc z tych ról – czują się mniej potrzebne. Czasami nie wiedzą także, jak wypełnić swój czas. Aktywizacja osób starszych, pokazanie im, w jaki sposób mogą być potrzebne, to niezwykle ważne zadanie opiekuna. Oprócz troski o jego potrzeby fizyczne, może on być także towarzyszem swojego podopiecznego, partnerem do rozmów i rozrywki. Musimy pamiętać, że każdy potrzebuje kontaktu i zainteresowania, niezależnie od wieku" – mówi Marta Ziobro, Zastępca Kierownika Działu Marketingu firmy Promedica24.

Jak zadbać o seniorkę?

Sposobów na aktywizację seniorki jest wiele. Najprostszym z nich jest włączenie jej w domowe zajęcia. Poprośmy ją o pomoc w lekkich pracach i powiedzmy, jak kochamy jej gotowanie. Zadbajmy też o rozrywkę: dobrym pomysłem jest zaproponowanie starszej osobie, której wzrok często już niedomaga, książek w formie audiobooków. Przede wszystkim jednak rozmawiajmy. Poświęćmy czas i uwagę. To często trudne, zwłaszcza jeśli jednocześnie pracujemy zawodowo czy wychowujemy dzieci. Dlatego, jeśli sami nie jesteśmy w stanie zapewnić jej odpowiedniej opieki warto powierzyć ją profesjonalnej opiekunce, która może także stać się kompanem dla bliskiej nam osoby.

Z okazji Dnia Kobiet warto przypomnieć, że kobiecość nie ogranicza się do atrybutów zewnętrznych. To nie tylko stereotypowa talia osy, burza loków i makijaż. To także miłość, ciepło, oddanie, wrażliwość, troska. To intuicja. Patrząc na bliską osobę w podeszłym wieku, zwróćmy uwagę na te cechy. Podziękujmy mamie i babci za to, że nas wychowały, że nas wspierały, że zawsze były przy nas. Odwdzięczmy się za ich troskę, oferując jak najlepszą opiekę teraz, kiedy to one jej potrzebują.

