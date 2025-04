Firma Procter & Gamble (P&G) ogłosiła 10 stycznia 2012 kampanię „Dziękuję Ci, Mamo!”, w ramach której będzie wspierać Polską Reprezentację Olimpijską na Igrzyskach w Londynie 2012 oraz działać na rzecz poprawy codziennego życia mam, sportowców i rodzin w Polsce.

Firma będzie wspierać mamy Olimpijczyków poprzez umożliwienie im uczestnictwa (w Igrzyskach Olimpijskich 2012 w Londynie, zapewniając im przy tej okazji różnego rodzaju usługi, a także bilety na zawody. P&G będzie również pomagać pozostałym mamom troszczyć się o tych, którzy są dla nich najcenniejsi – ich dzieci. W Polsce P&G będzie wspierać rozwój dzieci i młodzieży poprzez sport, realizując programy (i imprezy przeznaczone dla dzieci, młodzieży i ich rodziców.



„Partnerstwo to pozwala połączyć cel działania P&G, którym jest poprawa jakości życia konsumentów z celem, który stawia sobie Ruch Olimpijski – budowaniem lepszego świata poprzez sport – powiedział Marek Kapuściński, Prezes firmy Procter & Gamble (w Polsce oraz na Europę Centralną. „Poprzez nasze marki będziemy wspierać Polską Reprezentację Olimpijską. Jako firma będziemy pełnić zaszczytną rolę „sponsora mam”, ponieważ za wspaniałymi sukcesami każdego sportowca – początkującego czy gwiazdy sportu – stoi jeszcze wspanialsza mama. Zamierzamy również aktywnie promować sport i jego rolę w rozwoju młodych ludzi”.

„Ideą Igrzysk Olimpijskich jest ulepszanie życia poprzez sport, co idzie w parze (z wartościami P&G, do których należy poprawa jakości codziennego życia. Cieszymy się, że P&G zdecydowało się zostać naszym partnerem, co wpłynie na sytuację sportowców, ich mam i rodzin w Polsce” – powiedział Ireneusz Kutyła, Dyrektor Marketingu Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Firma P&G razem z Polskim Komitetem Olimpijskim firma zorganizuje letnie obozy, na których dzieci będą miały okazję nie tylko rozwijać swoje sportowe talenty, ale również poznać wartości olimpijskie.

„Sport uczy przede wszystkim wytrwałości i systematyczności w osiąganiu celów, nie tylko sportowych” – powiedziała Monika Pyrek. „Sport umożliwia nam przezwyciężanie własnych słabości i ułatwia podejmowanie trudnych decyzji. Samo to powinno zachęcić młodzież do uprawiania sportu. Ja uprawiam sport od dzieciństwa i pamiętam wiele trudności, jakie udało mi się przezwyciężyć dzięki cechom, które nabyłam w ten sposób”.

P&G będzie globalnie sponsorować wielu sportowców, którzy pojawią się (w kampaniach reklamowych oraz promocyjnych. Do sponsorowanych przez P&G światowej klasy sportowców należą:

Michael Phelps - USA - Pływanie - Head&Shoulders

Paula Radcliffe - Wielka Brytania - Lekka atletyka - Fairy i Pampers

Jessica Ennis - Wielka Brytania - Lekka atletyka - Olay

Monika Pyrek - Polska - Lekka atletyka - Venus



