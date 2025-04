Na kilka miesięcy przed terminem porodu...

1. Udaj się na kontrolę do weterynarza, którego cenisz. Odpchlij zwierzaka, regularnie szczep i odrobaczaj.

2. Wysterylizuj zwierzę – będzie spokojniejsze i na pewno mniej agresywne.

3. Puszczaj kotu i psu nagrania płaczu dziecka, aby mógł się do niego wcześniej przyzwyczajać, nagradzaj podczas takich sesji smakołykami.

4. Idź na kurs posłuszeństwa z psem – dla przypomnienia.

5. Jak najwcześniej zainstaluj mebelki małego dziecka, rozłóż w pokoju zabawki – zwierzę będzie miało czas, by się do nich przyzwyczaić. Nie pozwalaj kotu spać w łóżeczku dziecka ani w wózku.

6. Nie dawaj zwierzęciu do zabawy lalki wyglądającej jak dziecko.

7. W czasie ciąży ograniczaj czas poświęcany psu, jeśli wiesz, że nie będziesz mieć go wiele.

8. Przygotuj kotu miejsce, np. na parapecie lub wysokiej półce, z którego będzie mógł obserwować zamieszanie w domu.

9. Jeśli chcesz, by po urodzeniu dziecka kuweta stała w innym miejscu, przesuwaj ją codziennie kilka centymetrów. Nagła zmiana może spowodować, że kot będzie brudzić tam, gdzie wcześniej.

10. Jeśli chcesz oduczyć kota skakania na niektóre meble, naklej na nie pasy dwustronnej taśmy klejącej. Koty nie lubią, jeśli coś lepi im się do łapek.

Po powrocie ze szpitala do domu z maleństwem...

1. Kiedy mama jest z maleństwem w szpitalu, przynieś do domu ubranko pachnące dzieckiem. Daj zwierzęciu przyzwyczaić się do jego zapachu.

2. Kiedy pierwszy raz zapoznajesz dziecko z psem czy kotem, pozwól zwierzęciu spokojnie obwąchać malucha. Pochwal za dobre zachowanie, daj nagrody. Zachowuj się spokojnie, jakby nic wielkiego się nie działo.

3. Jeśli chcesz się upewnić, że kot nie będzie spał z dzieckiem, zainstaluj siatkę w drzwiach lub nad łóżeczkiem (dobrze naciągniętą, na wypadek gdyby kot próbował zrobić z niej hamak).

4. Kiedy pies czy kot są w pokoju z dzieckiem, odnoś się pozytywnie w stosunku do zwierzęcia. Dawaj przysmaki, głaszcz.

5. Nie krzycz i nie bij zwierzęcia za złe zachowanie przy dziecku. Wyprowadź psa czy kota do innego pokoju lub ignoruj. Nagradzaj dobre zachowanie.

6. Obserwuj zwierzaka, czy nie wykazuje oznak stresu: pies może częściej szczekać, chodzić w kółko, ogryzać łapy, stracić apetyt, a kot stać się nieśmiały, lizać się nadmiernie, mieć biegunki – oznacza to, że potrzebują pomocy, by przyzwyczaić się do nowej sytuacji. Drastyczne zmniejszenie uwagi poświęcanej zwierzęciu, ciągłe ignorowanie czy zamykanie spowoduje, że będzie coraz bardziej zestresowane i zazdrosne.

7. Dziennie poświęcaj co najmniej 5 minut na zabawę z psem czy kotem – od razu dostrzeżesz poprawę w jego zachowaniu oraz większy spokój.

8. Nigdy nie zostawiaj małego dziecka ze zwierzęciem bez nadzoru – to podstawowa zasada, bez względu na stosunki, jakie panują między pupilem a nowym domownikiem.

napisane na podstawie tekstu autorstwa Beaty Turskiej opublikowanego w magazynie Mamo to ja