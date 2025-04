Reklama

Dziecięca pasja to kapitał na całe życie. Dzięki niej twoje dziecko może osiągnąć więcej niż myślisz!

Klucz do wysokiej samooceny



Wiedza może dawać pewność siebie, pod warunkiem że pozwolisz dziecku poczuć się ekspertem. Twoja pociecha uwielbia samochody i chwali się, wymieniając nazwy znaczków na pojazdach? To świetnie! Rozwijanie zainteresowań nie tylko pozwala poszerzać wiedzę, ale i wzmacnia poczucie własnej wartości. Pamiętaj jednak, że pewność siebie to stan umysłu, który podlega wahaniom, nie utrzymuje się na stałym poziomie. Dlatego, jeśli twój mały fan motoryzacji przypadkiem pomyli volkswagena z mercedesem, nie wytykaj mu błędu. W przeciwnych razie dziecko może zniechęcić się do swojej pasji.

Hobby pobudza do myślenia



Nie przejmuj się, że na biurku twojego dziecka leży osiem prac plastycznych i trzy tubki kleju. To znaczy, że twoja pociecha jest pochłonięta tworzeniem, a tym samym wykorzystuje twórcze myślenie. Badania dowodzą, że kreatywni ludzie są bardziej optymistycznie nastawieni do życia, potrafią szybciej wyciągać wnioski z własnych błędów, a także osiągają lepsze wyniki w nauce. Kreatywność zabijają natomiast nakazy i rutynowa praca. Dlatego, jeżeli twoja pociecha pragnie realizować swoje pasje – wspieraj ją. Zobaczysz, że przełoży się to na dobre efekty!

Nowe pasje, nowi przyjaciele

Warsztaty plastyczne, granie w piłkę na boisku, a może trening karate? Bez względu na to, czym pasjonuje się twoja pociecha, jedno jest pewne – w trakcie realizowania pasji, przebywa w gronie rówieśników. W tej sposób powstają grupki wspólnych zainteresowań, odbywa się twórcza wymiana doświadczeń. Ale nie tylko uczęszczanie do klubu sportowego czy na warsztaty może sprawić, że twoje dziecko zyska nowych przyjaciół. Pasją twojej pociechy może być np. kolekcjonowanie figurek bohaterów – być może kolega lub koleżanka zbiera akurat to samo? Warto wówczas zaprosić ich do wspólnej zabawy!

Nie ma mowy o nudzie



Dzieci nudzą się rzadziej niż dorośli, bo są ciekawsze świata. Czasami jednak, nawet wyjątkowo aktywny przedszkolak potrafi powiedzieć: „Mamo, wymyśl mi jakąś zabawę". Wtedy warto zaproponować mu wspólne spędzenie czasu. Kto wie, być może zaowocuje to nowym hobby! Możecie np. przygotować wspólnie posiłek. Pozwól dziecku na eksperymenty w kuchni, pamiętając jednak o tym, by zachować wszelką ostrożność. Pociechy, które kochają ruch, ucieszą się z zabawy w chowanego. Niech jedno z was policzy do dziesięciu, a drugie schowa się w szafie, łazience lub za kanapą. Dla wielbicieli wyzwań to będzie prawdziwa gratka! Pamiętaj, że nawet gdy pociecha sama organizuje sobie jakieś zajęcie, staraj się czasem brać w nich udział. To podniesie w oczach dziecka wartość własnych zainteresowań.

Materiał powstał przy współpracy z: Ferrero Polska Commercial