Co jest potrzebne organizmowi, by polepszyć jakość i ilość nasienia?

Dieta przyszłego ojca powinna być bogata w selen, magnez, cynk, witaminę E i C. To właśnie te mikroelementy mają ogromny wpływ na jakość nasienia, jego ilość, a także potencję. Ich obecność w organizmie jest konieczna do produkcji testosteronu, wpływa na ruchliwość witek, a także chroni DNA plemników.

Jakie mikroelementy muszą znaleźć się w diecie na płodność mężczyzny?

Niezbędnymi jej składnikami są cynk i kwas foliowy. Ich współdziałanie wpływa na produkcję plemników. Sam cynk zapobiega obniżeniu poziomu testosteronu, a tym samym zmniejszeniu ilości nasienia. Chroni także mężczyznę przed dysfunkcją jąder. Dlatego w diecie mężczyzny powinno znaleźć się czerwone mięso, ryby oraz drób, produkty pełnoziarniste i nasiona roślin strączkowych np. fasola. Źródłem kwasu foliowego są zaś zielone warzywa liściaste.

Przyszły ojciec powinien zadbać też o poziom selenu w organizmie. Minerał ten bierze udział w procesie tworzenia przeciwutleniaczy, przez co ma wpływ na jakość nasienia. Selen niezbędny jest także do produkcji testosteronu - mężczyźni z jego niedoborem mają mniejszą ochotę na seks. Selen organizmowi można dostarczyć odpowiednią suplementacją, dietetycy jednak zalecają w pierwszej kolejności wprowadzenie do menu ryb morskich, nieoczyszczonych produktów zbożowych, mąki z pełnego przemiału, czosnku, grzybów i pomidorów.

Jakie witaminy muszą się znaleźć w diecie mężczyzny starającego się o dziecko?

Przede wszystkim witamina E. Bierze ona aktywny udział w procesie produkcji spermy, wpływa na aktywność i długość życia plemników. Jej niedobór z kolei zmniejsza wydzielanie hormonu gonadotropowego, co może przyczynić się do niebezpiecznego zwyrodnienia plemników. Na zalecanej liście żywieniowej są przede wszystkim: oleje roślinne (słonecznikowy, kukurydziany, sojowy, rzepakowy, z orzecha włoskiego), migdały, orzechy włoskie i ziemne, nasiona, ziarna zbóż oraz kiełki.

W parze z witaminą E idzie witamina C. Jej funkcja sprowadza się do ochrony DNA plemników przed uszkodzeniami przez wolne rodniki. Zapobiega także zlepianiu się plemników. Jej niedobór skutkuje mniejszą ruchliwością plemników oraz spadkiem ich liczby. Gdzie jej szukać? Przede wszystkim w owocach i warzywach: w czarnej porzeczce, czerwonej i zielonej papryce, brukselce, kalafiorze, szpinaku, cytrusach, czerwonej i białej kapuście.

Czego unikać, jeśli starasz się o dziecko?

Unikać należy przede wszystkim nasyconych tłuszczy, znajdujących się w tłustym mięsie, słodyczach, produktach serwowanych w barach szybkiej obsługi oraz w produktach „gotowych”.

na podstawie informacji prasowej Centrum Dietetyki Klinicznej 4health