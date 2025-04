Dieta matki karmiącej powinna opierać się na ciepłych, gotowanych, pełnowartościowych i smacznych posiłkach. Mama powinna czuć się najedzona, ale nie przejedzona i pełna energii. Dzięki temu maleństwo będzie zdrowe, odpowiednio odżywione, będzie lepiej spało i miało mniej problemów z brzuszkiem.

Większość mam mówi, że jest zmęczona i nie ma czasu na gotowanie. Wybierają gotowe produkty, bo tak jest szybciej i wygodniej. Jak dopada je głód, sięgają po jogurt, musli z mlekiem, surowy owoc, sałatkę albo sok. Niestety takie jedzenie powoduje, że mają coraz mniej siły, dziecko nie chce spać, jest płaczliwe i koło się zamyka. Wystarczy tylko zmienić swój codzienny jadłospis, a wszystko wróci do normy.

Pożywne śniadania podstawą diety matki karmiącej

Śniadanie jest bardzo ważnym posiłkiem nie tylko w diecie matki karmiącej. Postaraj się zjeść je między godziną 6 a 9. Rano najlepsze są gotowane na wodzie przez około 40-45 minut płatki owsiane bez dodatków. Na początku ciężko się przyzwyczaić do ich smaku, ale po tygodniu na pewno się przekonasz do takiego zdrowego śniadania widząc jak dobrze się po nim czujesz i jak pogodne jest twoje dziecko.

Jeśli mimo dobrych chęci nie przekonasz się do takiej owsianki, zjadaj na śniadanie danie obiadowe (gęstą zupę, gulasz, naleśniki lub makaron z gotowanym albo duszonym mięsem wołowym lub cielęcym oraz duszone albo gotowane jarzyny z łagodnymi przyprawami). Pamiętaj, że to, co jesz, nie może być mdłe i nijakie.

Drugie śniadanie dla mamy

Na drugie śniadanie możesz jeść jajka na miękko. Do tego najlepszy jest chleb pszenno-żytni (najlepiej taki, który poleżał przynajmniej jedną dobę – nigdy świeży) z kozim serem i mięsem z zupy. Drugie śniadanie możesz sobie urozmaicić sałatką z gotowanych jarzyn z odrobiną majonezu (zwykłego, nie light) i musztardy. Wrzucenie jajek do wody i przygotowanie kanapki zajmie ci dwie minuty.

Zupy to podstawa diety matki karmiącej

Nie będziesz potrzebowała na gotowanie obiadów dużo czasu, bo żadna mama go nie ma. Nikt przecież nie mówi, żeby przygotowywać skomplikowane posiłki. Wystarczy, że poświęcisz na ugotowanie obiadu godzinę co drugi dzień. Zastanawiasz się, jak to możliwe? Przygotowujesz duży garnek zupy na dwa dni. Najlepiej ugotuj ją na maśle albo kości z mięsem wołowym, dodaj ulubione warzywa, kaszę (najlepiej gryczaną nieplanową albo jaglaną) i odpowiednie do rodzaju zupy przyprawy, które podkreślą jej smak. Ważne, żeby taka zupa ci smakowała i żebyś chętnie po nią sięgała, gdy dopada cię głód. Taką pyszną zupę możesz zjeść na obiad i kolację. Jeśli to ci nie wystarczy, sięgnij po mięso z zupy i gotowane ziemniaki.

Zdrowa kolacja dla karmiącej mamy

Kolację zjadaj przynajmniej 3-4 godziny przed snem. Najlepiej, żebyś odgrzała gęstą zupę z obiadu. To ciepły, zdrowy i lekki posiłek.

Co pić podczas karmienia piersią?

Dieta matki karmiącej piersią powinna być również bogata w płyny. Co najlepiej pić?

delikatnie ciepłe kompoty słodzone podczas gotowania suszonymi figami,

ciepłą wodę mineralną niegazowaną gotowaną wcześniej 10 minut (taka woda jest najzdrowsza dla naszego układu pokarmowego),

herbatki ziołowe (ale nie te gotowe, dosładzane, tylko kupione w aptece lub sklepie zielarskim). Możesz łączyć ze sobą np. anyż, kminek i koper.

Słodkości w diecie karmiącej matki

Jeśli dieta karmiącej matki będzie zrównoważona, oparta na posiłkach ciepłych, gotowanych i zdrowych, mama nie powinna mieć zachcianek na słodkie. Jeśli jednak już się tak zdarzy, najlepiej zjeść niewielki kawałek ciasta domowej roboty. Raz na tydzień lub dwa można sobie pozwolić na małą przyjemność.

Owoce w czasie karmienia

Owocami nie warto się objadać, ale nie można zaprzeczyć, że są dobrą alternatywą dla słodyczy. Tylko trzeba pamiętać, że jeśli już sięgamy po owoce w okresie karmienia piersią, gotujmy je albo pieczmy dodając odrobinę przypraw. Postaw np. na gotowane lub pieczone jabłka z odrobiną cynamonu. Pamiętaj też o tym, żeby kupować tylko owoce krajowe i sezonowe.

Czego unikać w diecie karmiącej matki?

Jeśli chcesz być zdrowa i mieć energię na opiekowanie się swoim dzieckiem, a do tego cieszyć się jego uśmiechem, dużą odpornością i spokojnym snem, unikaj:

jogurtów (zwłaszcza owocowych), kefirów, maślanek (szklanka maślanki raz w miesiącu krzywdy nikomu nie zrobi, zwłaszcza w upalny dzień, ale jeśli nie musimy, nie sięgajmy po nią za często, zwłaszcza jesienią i zimą),

mleka krowiego (zastąp je kozim),

sałatek i surówek (stawiaj raczej na gotowane i duszone warzywa),

surowych owoców (zwłaszcza jesienią i zimą),

soi (jest modyfikowana genetycznie),

kawy i herbaty,

słodyczy (zwłaszcza tych ze sklepu),

suplementów diety.

Jeśli będziesz jadła zdrowe, gotowane i ciepłe posiłki tak często, jak tego potrzebujesz, nie będziesz musiała się obawiać przybrania na wadze.

