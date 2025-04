Wybór odpowiednich książek dla młodego czytelnika nie jest łatwym zadaniem. Rynek zalany jest wieloma propozycjami. Większość z nich jest jednak nastawiona na bardzo krótki poziom zainteresowania dziecka. Mają raczej skusić na chwilę, często niestety dziecko potem do nich nie sięga. Są oczywiście kolorowe, ładne, ale to właśnie ich urok i ich magia. Poza tym pięknem nie niosą dla dziecka zbyt wiele atrakcji i nie budzą jego zainteresowania. W takim razie jakie książki wybrać dla dzieci do lat 7, tak by ciekawiły, inspirowały i przyciągały uwagę? Muszą to być książki, które mają ważny przekaz, mają wartościową treść i są w stanie dziecko zaangażować na tyle, że obejrzy ono całą książkę i będzie chętnie do niej wracać.

Wybierz się w podróż ze swą wyobraźnią

Bardzo ciekawą pozycją dla dzieci będzie z pewnością seria Piżamorama. Dostępne są dwie książki: Paryż Piżamorama oraz Nowy Jork Piżamorama. Obydwie książeczki to podróż do tytułowych miast. Są ciekawie ilustrowane, a dzięki specjalnej kartce, która dołączona jest do każdej z części, obrazki zawarte na kartach książek ożywają. Zaczynają się ruszać, zmieniać, dla dziecka jest to prawdziwa magia. Książki pełne są planów, map oraz widoków, które charakteryzują tytułowe miasta.

Obydwie książki dostępne są na Showroom Kids w cenie 31,2 zł.

Uczę się magicznych słów

Coś dla dzieci, które są ciekawe świata, a język polski jest dla nich jeszcze pełen zagadek, niejasności i pobudza ich do ciągłego zadawania pytań. Książka nosi tytuł "Dzień dobry Do widzenia. Magiczny słownik antonimów". Dzięki niej dziecko pozna różnorodne słowa przeciwstawne, które często dzieciom się mylą. Dzięki tej książce dziecko przejdzie przez świat antonimów w sposób bardzo prosty, a jednocześnie interesujący i wciągający. Szczególnie ciekawa jest jest forma prezentowania antonimów, nie są one po prostu pokazane. Dziecko dostaje do książki specjalne filtry, które pomagają ją oglądać. Patrząc przez niebieski widzimy jeden obrazek, patrząc przez czerwony widzimy coś innego. Te właśnie pary stanowią antonimy.

Książka dostępna jest również na Showroom Kids w cenie 31,2 zł.

Mam oko

Warto zwrócić uwagę na zestaw książek pt. "Mam oko na liczby" oraz "Mam oko na litery". Książka przepełniona jest różnymi zadaniami, które zajmą dziecko na długi czas. Jednocześnie można mieć pewność, że nie będzie to czas zmarnowany, ani spędzony na mało wartościowej aktywności. Każda strona książki zawiera bardzo ciekawe i piękne ilustracje, które stanowią kontekst do zadań. Warto z dzieckiem przejść przez całą książkową przygodę, ponieważ jest ona naprawdę fantastyczna.

Zestaw dostępny jest na Showroom Kids w cenie 46,8 zł.