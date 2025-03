Zajmowanie się domem nadal traktujemy jako domenę kobiet.

Spis treści:

Agnieszka Augustyniak, Dyrektor Marketingu i Rozwoju Produktowego w Grupie INCO zwraca uwagę, że przygotowanie rodzinnej imprezy w domu wiąże się z mnóstwem pracy.

Najczęściej jest to zadanie kobiet. W 70 proc. domach to kobiety zajmują się przygotowaniem jedzenia na uroczystość, a w 60 proc. samodzielnie planują spotkanie i przygotowują przestrzeń.

Zakupy przed imprezą w 40 proc. domach robią kobiety.

Według raportu mężczyźni częściej niż kobiety zajmują się naprawą usterek, wynoszeniem śmieci i myciem samochodu. W 77 proc. gospodarstw mężczyźni zajmują się usterkami. 75 proc. panów dba o utrzymanie czystości samochodu.

Domeną mężczyzn jest również wynoszenie śmieci - zajmuje się tym ok. 54 proc. mężczyzn. Nieco rzadziej (43 i 40 proc.) kobiety i mężczyźni dzielą zajmowanie się zwierzętami domowymi i opieka nad dziećmi.