Bycie tatą dziewczynki to bardzo trudne zadanie. Jeśli chcesz, żeby twojej księżniczce było w dorosłym życiu łatwiej, naucz ją kilku ważnych rzeczy!

Reklama

Czego tata powinien nauczyć córkę?

1. Zmieniać koło w samochodzie.

Warto tego nauczyć córkę i to niekoniecznie dopiero wtedy, gdy zrobi prawo jazdy, bo na to może zdecydować się nawet po czterdziestce, a zmieniać koło warto umieć nawet jadąc jako pasażer.

2. Bronić się.

Dobrze, żeby twoja córka potrafiła uderzyć bandziora tam, gdzie zaboli go najbardziej. Wtedy będzie miała chwilę na ucieczkę. W niebezpiecznych sytuacjach czasem liczą się sekundy.

3. Łowić ryby.

Kto powiedział, że to zajęcie tylko dla mężczyzn?

4. Spędzać beztrosko czas.

Dzięki temu nie będzie zapominała, jakie to ważne czasem się zrelaksować, gdy będzie już dorosła.

5. Szacunku do drugiej osoby

Tylko, że tego nie nauczysz jej słowami. Jeśli dziecko będzie widziało, że z szacunkiem odnosisz się do jej mamy i innych ludzi, będzie cię naśladować.

Poznaj 20 rzeczy, które każda mama powinna powiedzieć córce!

6. Równo powiesić obraz na ścianie i zmienić uszczelkę.

Jeśli twoja córka nauczy się używać podstawowych narzędzi i wykonywać w domu najprostsze naprawy, na pewno w życiu będzie jej łatwiej. Zaoszczędzi trochę nerwów, czasu i pieniędzy, bo fachowcy potrafią być różni.

7. Mierzyć wysoko.

Nigdy jej nie mówi, że coś jest niemożliwe. Niech sięga gwiazd, jeśli o tym marzy. Pokaż jej tylko, jak to robić.

8. Jeździć rowerem/samochodem.

Z tatą na pewno będzie czuła się bezpiecznie zarówno podczas nauki jazdy na rowerze (w wieku 4 lat) jak i w samochodzie (w wieku 18 lat).

9. Pewności siebie i rozwijania pasji.

To tata może nauczyć córkę być pewną siebie. Jak to zrobić? Utwierdzać ją w przekonaniu, że jest wyjątkowa, chwalić nawet za drobne osiągnięcia i pomóc w znalezieniu pasji. Zawożenie na zajęcia tańca czy rysunku to dla dziecka naprawdę wiele.

10. Rozmowy.

Warto poświęcać córce czas na rozmowę – niezależnie od tego czy ma 3 lata czy 13. Niby nic takiego, a jednak bardzo wiele.

Reklama

Poznaj 25 rzeczy, których każdy tata powinien nauczyć syna!