Wydaje ci się, że twoje dziecko jest jeszcze małe i na pewno zdążysz je nauczyć najważniejszych rzeczy? Uważaj, żebyś się nie zdziwiła! Im szybciej, tym lepiej, bo gdy już będzie nastolatkiem, może nie chcieć cię słuchać, bo będzie uważać, że wszystko wie najlepiej.

12 rzeczy, których każda mama powinna nauczyć syna!

Oto 10 najważniejszych rzeczy, których warto nauczyć dziecko zanim stanie się nastolatkiem:

1. Sprzątania po sobie

Jeśli twoje dziecko nie nauczy się tego jako kilkulatek, na pewno nie nauczy się tego jako nastolatek. Wtedy wszystkie prośby i groźby na nic się zdadzą.

2. Dotrzymywania słowa

Jeśli umawiasz się z dzieckiem, że wróci o 18 od koleżanki, to wymagaj, by tego przestrzegało. Podobnie jest z maluchem. Jeśli obieca, że po zabawie, posprząta zabawki, nie rób tego za nie dla świętego spokoju. Jeśli będziesz konsekwentna, w przyszłości sama sobie za to podziękujesz.

3. Trzymania się zasad

Ustalenie dziecku zasad ułatwi mu życie. Możecie te zasady ustalić wspólnie i je zapisać, co z pewnością pomoże dziecku w ich utrwaleniu. Dzięki tym zasadom będzie mu łatwiej podejmować decyzje, a ty będziesz o nie spokojniejsza.

4. Czytania książek

Gdy dziecko jest małe, czytaj mu przed snem. Jeśli masz czas, rób to nawet w ciągu dnia. Wybieraj ciekawe pozycje, zwracaj uwagę na to, co dziecko interesuje: zwierzęta, księżniczki, dinozaury, samochody i bierz to pod uwagę podczas wybierania książek. Chodzi o to, żeby je zaciekawić, żeby spodobało mu się czytanie. Z biegiem czasu jego zainteresowania będą się zmieniać, ale czytanie zostanie. Nawet, gdy będzie nastolatkiem.

5. Gotowania

Ciężko zmusić większość nastolatków do nauki gotowania, dlatego warto zacząć już od najmłodszych lat. Wtedy duża część dzieci sama garnie się do pomagania mamie w przygotowywaniu posiłków. Nie zabraniajmy im tego tylko z tego powodu, że mogą nabrudzić. Gdy nauczymy dziecko robić kilka podstawowych dań, w przyszłości nam za to podziękuje.

6. Przyjmowania porażek

Od najmłodszych lat uczmy dziecko, że przegrana nie musi być odbierana jako coś złego, bo przynosi również wiele korzyści. Daje nam przecież siłę i motywację do dalszej pracy. Jeśli dziecko nauczy się wygrywać i przegrywać nawet podczas zabawy, w przyszłości łatwiej mu będzie przyjąć większą porażkę.

7. Miłości do siebie

Jeśli małe dziecko wie, że jest ważne i ma poczucie bezpieczeństwa, w będzie miało też poczucie własnej wartości i będzie kochać siebie takim, jakie jest - również jako nastolatek i dorosły.

8. Wspólnego jedzenia posiłków

Nawet wtedy, gdy się spieszymy do pracy, przedszkola albo szkoły zjedzmy wspólnie śniadanie. Usiądźmy nawet na te 5-10 minut i razem wypijmy herbatę albo zjedzmy kanapki. Czasem to jedyny moment w ciągu dnia, kiedy można zamienić ze sobą kilka słów. Docenimy to, gdy nasze dziecko zacznie być nastolatkiem i będziemy mieć naprawdę niewiele czasu na to, żeby z nim porozmawiać. Wtedy najważniejsi będą dla niego znajomi, a rodzice zejdą na drugi plan. A takie wspólne śniadanie będzie dobrą okazją do spędzenia razem nawet tych 15 minut.

