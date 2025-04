Oczekiwanie na potomka to wspaniały czas zarówno dla kobiety, jak i jej partnera. Dziewięć miesięcy zmieni przyszłą mamę oraz jej relacje z bliskimi. Zobacz, czego powinna nauczyć się osoba spodziewająca się dziecka oraz jak bardzo zmieni się jej system wartości.

Reklama

Docenianie najbliższych

Młoda kobieta, która rodzi swoje pierwsze dziecko, nie do końca wie, jak się nim zająć. Nawet jeśli przeczytasz wiele poradników, zapoznasz się z instruktażem kąpieli maleństwa, czy zmiany pampersa, to rzeczywistość potrafi zaskoczyć tak bardzo, że niejedna teoretycznie przygotowana do nowej roli mama, nie umie sobie poradzić. To właśnie wtedy zaczyna doceniać kogoś bardziej doświadczonego od siebie, a więc własną mamę, która jak nikt inny pomoże uporać się z nową rolą.

Więcej cierpliwość

Jeśli należysz do raczej nerwowych osób, które wszystko muszą mieć "na już" i jeśli nie cierpisz czekać, to musisz wiedzieć, że sama ciąża oraz wychowywanie dziecka wszystko zmieni. Większość mam uczy się na nowo bycia cierpliwą, zorganizowaną i empatyczną. Wymaga tego nowa sytuacja i samo dziecko, które nie raz pomaluje kredkami ścianę, samo będzie chciało wszystkiego dotknąć i zrobić. Nauka cierpliwości to wielka sztuka, szczególnie dla osób, które z reguły jej nie mają.

Obowiązkowość i zorganizowani

Żartobliwie mówi się, że matki potrafią robić miliard rzeczy naraz. Gotują, sprzątają, piorą, prasują, karmią malucha i opowiadają mu bajkę. I coś w tym jest, bo kobiety mające dziecko muszą mieć oczy i uszy zawsze otwarte. Dziecko nie zrobi sobie samo obiadu, bo ty masz gorszy dzień albo nie chce ci się stać przy garnkach.

Sztuka wyrzeczeń

Kobieta, która staje się matką, nieodwołanie zmienia swoją rolę społeczną. Często musi na pewien czas porzucić życie zawodowe i zająć się domem. Zmianie ulegają też jej relacje ze znajomymi. Dziecko sprawia, że wyjście na towarzyskie spotkanie czy babskie nocne pogaduchy nie będzie już takie proste. Wiele kobiet ma opory przed zostawieniem maluch z ciocią czy nianią.

Reklama

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj:

Co zrobić, żeby dziecko zasnęło?

Kolorowanki dla dzieci

Płyny do kąpieli dla niemowląt