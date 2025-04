Są rzeczy, których córki nie nauczy ani ojciec, ani babcia. Ta odpowiedzialność spoczywa na mamie. Nic dziwnego, bo to własnie ona jest dla dziewczynki pierwszym i przez długi czas najważniejszym wzorem do naśladowania oraz skarbnicą wiedzy.

Reklama

20 rzeczy, które każda mama powinna powiedzieć córce

Zanim córka wyprowadzi się z domu, mama powinna ją nauczyć:

1. Mówić NIE, gdy czegoś nie chce lub gdy coś nie jest zgodne z jej przekonaniami.

2. Szanować siebie, bo wtedy inni też będą ją szanować.

3. Dawać sobie radę sama, bo może się tak przytrafić w życiu, że wszyscy wokół zawiodą.

4. Zdobywać szczyty, o których marzy, nawet wtedy, gdy inni mówią, że szkoda czasu.

5. Pokochać siebie taką, jaką jest.

6. Iść swoją drogą, nawet jeśli jest inna niż ta, którą wybrali rówieśnicy.

7. Dobrze pożytkować wolny czas.

8. Jak odróżnić mężczyznę, który uważa ją za swoją własność od tego, który ją szanuje jako wolną istotę.

9. Jak przyjmować komplementy.

10. W jaki sposób wyrażać swoje zdanie nie raniąc innych.

11. Prosić, dziękować i przepraszać.

12. Pewności siebie, żeby odważnie szła przez życie i nie bała się przeciwności losu.

13. Prawdziwej, szczerej i dającej energię do działania miłości, którą kiedyś przekaże dalej.

14. Szczęścia (może to jednak zrobić tylko ta mama, która sama jest szczęśliwa).

15. Gotować rosół, bo jeśli będzie to umiała, zrobi bez problemu każdą inną zupę i na pewno nie umrze z głodu!

16. Przyszyć guzik, żeby za każdym razem, gdy odpadnie, nie musiała kupować nowej bluzki.

Reklama

12 zdań, które każdy ojciec powinien powiedzieć synowi