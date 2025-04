Domowe obowiązki i praca zawodowa potrafią niemal całkowicie pozbawić nas wolnych godzin, które mogłybyśmy ofiarować pociechom. Potwierdzają to badania, z których wynika, że w pełni poświęcamy swoją uwagę dzieciom tylko przez 67 minut dziennie. Tymczasem, jak podkreślają psycholodzy, nasz aktywny udział w życiu synka czy córeczki daje młodemu człowiekowi mnóstwo korzyści! Co możesz zrobić, by czas dla dziecka był w twoim codziennym grafiku zajęć stałym punktem? Tu znajdziesz odpowiedzi.

Spróbuj poszukać czasowych rezerw

Aby znaleźć czas dla dziecka, często wystarczy zaledwie kilka drobnych usprawnień!

Spróbuj trochę usprawnić domowe czynności . Może czasem wystarczą tylko dwie wizyty w sklepie w tygodniu zamiast pięciu? Obiad też nie musi przecież być gotowany codziennie – drugie danie spokojnie postoi w lodówce nawet dwie doby. A dzięki temu po wyjściu z pracy, zamiast biec od razu po zakupy czy rzucać się do szykowania jedzenia, będziesz mogła pozwolić sobie na przytulanki z dzieckiem.

. Może czasem wystarczą tylko dwie wizyty w sklepie w tygodniu zamiast pięciu? – drugie danie spokojnie postoi w lodówce nawet dwie doby. A dzięki temu po wyjściu z pracy, zamiast biec od razu po zakupy czy rzucać się do szykowania jedzenia, będziesz mogła pozwolić sobie na przytulanki z dzieckiem. Staraj się nie chodzić spać zbyt późno . Pozwoli ci to wstawać wcześniej, dzięki czemu znajdziesz przed pracą choć kwadrans na bycie z dzieckiem - np. poranne pieszczoty, opowiadanie zabawnych historii czy czytanie książeczki.

. Pozwoli ci to wstawać wcześniej, dzięki czemu znajdziesz przed pracą choć kwadrans na bycie z dzieckiem - np. poranne pieszczoty, opowiadanie zabawnych historii czy książeczki. Spójrz inaczej na zwykłe codzienne czynności . Zabierasz się za gotowanie? Zaproś pociechę do kuchni. Maluch może np. pomagać ci szykować posiłek i jednocześnie opowiadać, co działo się w przedszkolu. Miłą pogawędkę możecie uciąć sobie też w drodze do sklepu, a przejazd samochodem wykorzystać jako okazję do opowiadania bajek czy wspólnej zabawy w układanie wierszyków.

. Zabierasz się za gotowanie? Zaproś pociechę do kuchni. Maluch może np. pomagać ci szykować posiłek i jednocześnie opowiadać, co działo się w przedszkolu. czy wspólnej zabawy w układanie wierszyków. Wcześniej planuj z rodziną wspólne zajęcia - gry na świeżym powietrzu, wyprawę do muzeum, ZOO, pieczenie ciasta... Dlaczego to ważne? Kiedy dzieciaki wiedzą, że np. w sobotnie przedpołudnie będą miały rodziców tylko dla siebie, staje się to dla nas priorytetem, którego żadne inne pilne sprawy nie są już w stanie przesłonić. Nikt nie chce przecież, by jego dziecko czuło się zawiedzione.

Sprawdzone pomysły na wspólne chwile

Pamiętaj, nawet całkiem proste zabawy z rodzicami dostarczają maluchom mnóstwo radości! Czym zatem warto wypełnić czas dla dziecka? To mogą być choćby...

Gry, np. planszowe , pchełki, bierki... Także zabawy w "chowanego" czy "ciepło-zimno".

, pchełki, bierki... Także zabawy w "chowanego" czy "ciepło-zimno". Zajęcia plastyczne, np. wspólne lepienie z plasteliny, malowanie "buziek" na balonikach czy robienie stempelków z połówek ziemniaka.

malowanie "buziek" na balonikach czy robienie stempelków z połówek ziemniaka. Zabawy na dworze: przejażdżki rowerowe, podchody, zbieranie roślin do zielnika...

Co daje dziecku twoja bliskość

Wspólne zajęcia, pasje, zabawy łączą młodszych domowników ze starszymi. Pozwalają rodzicom lepiej swoje dziecko poznać, rozumieć, przekazywać mu ważne dla siebie doświadczenia czy wartości, co sprzyja też budowaniu silnych emocjonalnych więzi. Dzięki temu młody człowiek wkracza potem w świat dorosłych bezpiecznie i pewnie. Wyposażony w odpowiednią wiedzę oraz czując oparcie w rodzicach, łatwiej mierzy się z różnymi wyzwaniami i odnosi sukcesy w życiu.

