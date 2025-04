Rzeczy, które każdy tata powinien powiedzieć córce jest bardzo dużo, ale tych najważniejszych jest naprawdę niewiele. Warto więc poznać je i powiedzieć swojej małej księżniczce - nawet gdy jest już siedemnastolatką! Tych kilka zdań z pewnością da jej wewnętrzną siłę i sprawi dużo radości!

1. Jestem z ciebie dumny córeczko.

2. Fantastycznie tańczysz, śpiewasz. Zatańczysz/zaśpiewasz dla taty jeszcze raz?

3. Nie martw się, że ci nie wyszło. Dla mnie jesteś najlepsza na świecie!

4. Jesteś śliczna nawet w poczochranych włosach.

5. Na pewno ci się uda osiągnąć to, co sobie założyłaś. Mogę ci pomóc, jeśli chcesz.

6. Zawsze będę cię kochał. Pamiętaj o tym.

7. Będę szanował wszystkie twoje decyzje kochanie.

8. Pamiętaj, że zawsze możesz na mnie liczyć.

9. Nie wierz za bardzo w to, co mówią mężczyźni. Zawsze patrz na to, co robią. Czyny są ważniejsze od słów.

10. Jeśli facet zaczyna ci bez powodu kupować prezenty, a wcześniej tego nie robił, to znaczy, że może być coś na rzeczy. Bądź wtedy szczególnie wyczulona.

11. Jeśli chłopak cię kocha, uszanuje każdą twoją decyzję. Nawet taką, która nie będzie zgodna z jego oczekiwaniami.

12. Jeśli o czymś marzysz, sięgaj po to!

13. Nie próbuj za wszelką cenę robić wszystko sama. Daj czasem szansę zrobić coś za siebie swojemu mężczyźnie. Będzie naprawdę szczęśliwy.

14. Jak chcesz dostać to, czego oczekujesz, to do facetów zawsze mów prosto z mostu. My nie umiemy czytać między wierszami.

15. Niech mężczyzna nigdy nie będzie dla ciebie najważniejszy na świecie, bo to prowadzi do samych nieszczęść. Ty masz być dla siebie zawsze najważniejsza. On na drugim miejscu.

16. Nigdy nie rezygnuj ze swoich marzeń tylko dla czyjegoś widzimisię.

