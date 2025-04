To, jak pewne siebie dziecko będziemy mieli, w dużej mierze zależy od nas samych. Ważne jest, by nie zburzyć samooceny dziecka przez używanie w stosunku do niego słów, które je bardzo ranią. Podpowiadamy, czego unikać!

Co obniża samoocenę u dziecka?

1. Porównywanie z innymi

Skup się na zaletach, umiejętnościach i osiągnięciach własnego dziecka. Jeśli chwali ci się, że nauczyło się wierszyka na pamięć, nie pytaj, ile wierszyków zna jego kolega z przedszkola...

2. Wyśmiewanie, kpienie

W ten sposób okazujesz, że nie wierzysz w możliwości dziecka i nie wydaje ci się, żeby było je stać na jakieś większe rzeczy. Jak w takiej sytuacji ma ono samo wierzyć same w siebie?

3. Obrażanie, wyzywanie

Wyzywanie własnego dziecka wydaje się czymś nie do pomyślenia. Przecież kochasz je nad życie, przestań więc obrażać i wyzywać.

4. Szantażowanie

Takie zachowanie powoduje, że dziecko przestanie czuć się bezpiecznie. A brak bezpieczeństwa znacznie obniża pewność siebie.

5. Krzyczenie, rozkazywanie

Dziecko powinno być posłuszne, ale ty nie możesz być tyranem. Tyranów się słucha, ale na pewno się ich nie kocha. Takie rosnące poczucie krzywdy i nienawiści może w dziecku znacznie osłabić jego samoocenę.

6. Krytykowanie

Z pewnością dziecko nie robi wszystkiego idealnie... ty też nie. Jeśli chcesz, żeby uczyło się robić różne rzeczy lepiej, tłumacz i pokazuj, jak to robić, a nie krytykuj, gdy coś dziecku nie wyszło.

7. Oskarżanie

Zanim nie będziesz wiedziała, czy dziecko zrobiło coś złego, nie wmawiaj mu, że to na pewno jego wina, bo przecież zawsze nie potrafi się zachować. Chyba że faktycznie chcesz, żeby tak było.

