Gdy Giovanna Fletcher – aktorka, pisarka i mama dwóch chłopców – niecałe dwa tygodnie po porodzie usłyszała od zupełnie obcej kobiety: „O, mamusia jeszcze ma brzuszek”, bardzo ją to zszokowało i zabolało. Postanowiła skomentować to na portalu społecznościowym

Zobacz, jak wygląda ciało kobiety po czterech ciążach!

Fot. Facebook/Giovanna Flechter

Giovanna Fletcher pod zdjęciem napisała:

Tak, nadal mam brzuszek. Ale to właśnie ten brzuszek ochraniał moje dziecko przez dziewięć miesięcy. Ten brzuch wypełnił mój świat ogromną miłością i światłem, o których nie wiedziałam, że są możliwe. Ten brzuch potrafi działać cuda. Mój brzuch powoli zniknie, ale nigdy nie przestanę być wdzięczna jemu i mojemu ciału za wszystko, co dostałam.

To przykre, kiedy ludzie zwracają mamom uwagę na ich wygląd po tym, co przeszły. Ciąża i połóg to piękny okres ale też ciężki dla kobiety. Po co jeszcze te złośliwe komentarze?

Słowa Giovanny skomentował jej mąż Tom Fletcher – wokalista i gitarzysta.