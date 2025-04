Jeśli twoje dziecko było kiedyś w szpitalu, z pewnością doskonale wiesz, jakie to trudne doświadczenie dla malucha. Mało przytulne sale, brak ukochanych zabawek i rozłąka z rodzicami – to wcale nie wspomaga procesu leczenia. Doskonale wiedzą o tym Procter & Gamble oraz Fundacji Polsat, dlatego aktywnie angażują się w rozbudowę Centrum Zdrowia Dziecka.

Reklama

Akcja "Z dumą wspieramy Mamy"

W jednym z największych szpitali pediatrycznych w Polsce, Instytucie "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka", rozpoczął się nowy etap rozwoju Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka. Po najnowszej modernizacji i rozbudowie, wykonanych dzięki Fundacji Polsat, w 2016 roku Klinika stała się największym tego typu ośrodkiem w Polsce. Dodatkowo na terenie oddziału otwarty został bezpłatny pokój dla mam, stworzony w ramach wspólnego projektu firmy Procter & Gamble oraz Fundacji Polsat "Z dumą wspieramy Mamy". Jego celem jest zapewnienie mamom domowych warunków podczas pobytu ich dzieci w szpitalu. W swoim nowym kształcie Klinika będzie mogła przyjąć rocznie do 3500 dzieci, zapewniając jednocześnie ich mamom warunki mieszkania, które pozwolą im w pełni koncentrować się na wspieraniu dzieci w procesie leczenia i powrotu do zdrowia. Uroczyste otwarcie rozbudowanej Kliniki odbyło się 19 kwietnia br.

Centrum Zdrowia Dziecka coraz większe

Klinika została wybudowana w 2006 roku przez Fundację Polsat. W ramach tegorocznych inwestycji, na przeznaczonym na ten cel pierwszym piętrze, powstała nowa część Kliniki, z łącznie 57 stanowiskami, w tym 18 stanowiskami intensywnej terapii, gabinetami lekarskimi i specjalnym pokojem, w którym będą mogły odbywać się konsultacje i narady z rodzicami, lekarzami i rehabilitantami, przed wypisywaniem dzieci ze szpitala. Po rozbudowie i renowacji Kliniki możliwe będzie przyjęcie, diagnozowanie i leczenie wielospecjalistyczne blisko 3500 najciężej chorych noworodków z całego kraju rocznie.

Komfort mamy i dziecka

Jednocześnie, w ramach globalnej kampanii "Dziękuję Ci Mamo", firma Procter & Gamble zainicjowała projekt bezpłatnych pokojów socjalno-hotelowych dla mam w polskich szpitalach. Na stworzoną w szpitalu przestrzeń "Z dumą wspieramy Mamy" składają się: pokój z 17 łóżkami, toaleta, łazienka z prysznicem, wyposażona m.in. w pralki i suszarki ufundowane przez markę BEKO, a także aneks kuchenny połączony z jadalnią. Do dyspozycji mam będą również uzupełniane na bieżąco produkty P&G, potrzebne w życiu codziennym, takie jak m.in.: płyn do mycia naczyń Fairy, szampony i odżywki Pantene, pasty do zębów Blend-a-med, podpaski Always, a także produkty do prania Ariel oraz Lenor.

Już na etapie planowania rozbudowy, niezwykle ważne było, by w nowej części Kliniki znalazły się pokoje dla mam, aby były integralną częścią oddziału. Taka swobodna przestrzeń socjalna dla mam jest niezwykle istotna, zwłaszcza w sytuacji hospitalizacji noworodków, dla których stały kontakt z matką, jej pokarm, dotyk i obecność, są niezbędne do szybkiego powrotu do zdrowia. Warto także zaznaczyć, że dla młodych mam konieczność rozłąki z nowo narodzonym dzieckiem byłaby niezwykle dotkliwa, czemu na wszelkie sposoby staramy się przeciwdziałać

prof. Anna Dobrzańska, Kierownik Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Instytucie "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka

Jak ułatwić rodzicom i dzieciom pobyt w szpitalu?

Nie od dziś wiadomo, że stan psychiczny pacjenta ma ogromny wpływ na proces leczenia i rekonwalescencji. Chyba jeszcze większe znaczenie ma to w przypadku najmłodszych pacjentów, dla których rozłąka z rodzicami i konieczność przebywania przez kilka dni, a nawet tygodni czy miesięcy w zupełnie nowym obcym środowisku, jest szczególnie trudna.

Co sądzą Polacy?

Jak wynika z badania TNS Polska przeprowadzonego na zlecenie firmy P&G, inicjatora projektu

"Z dumą wspieramy Mamy", przeważająca większość Polaków (90%) jest zdania, że rodzice powinni mieć możliwość przebywania w szpitalu z dzieckiem w trakcie całej hospitalizacji. W opinii zdecydowanej większości społeczeństwa (92%), obecność rodziców lub najbliższych w szpitalu w dużym stopniu wpływa pozytywnie na przebieg hospitalizacji dzieci oraz szybkość ich powrotu do zdrowia.

Jednocześnie, jak wskazuje badanie, blisko połowa (49%) rodziców, którzy mają dzieci do 18 roku życia, doświadczyło sytuacji, w której zmuszeni byli nocować przy łóżku dziecka na karimacie, w fotelu lub na krześle, lub też spotkali się z takimi sytuacjami w swoim najbliższym otoczeniu (wśród rodziny/znajomych). Wśród czynników, które najbardziej ułatwiłyby rodzicom pobyt w szpitalu, najczęściej wymieniane są m.in.: odpowiednie warunki noclegowe (58%), odpowiednie warunki sanitarne, np. łazienki dla rodziców, możliwość uprania ubrań (33%), czy też miejsce na pozostawienie rzeczy osobistych (11%). Jako odpowiedź na te potrzeby, firma P&G postanowiła stworzyć pomieszczenia przeznaczone dla mam przebywających w szpitalu dzieci.

Odpowiednia pomoc i opieka

"Stworzenie w szpitalu, na oddziale, gdzie leczone są dzieci, warunków, w których mamy będą mogły zadbać o swoje podstawowe potrzeby, to wsparcie, które pozwala rodzicom skupić całą swoją uwagę na tym co najważniejsze – opiece nad małym pacjentem. Ten projekt w realny sposób poprawia jakość życia mam i ich dzieci, co jest częścią globalnej misji Procter & Gamble. "Z dumą wspieramy Mamy" to akcja, poprzez którą chcemy podziękować polskim mamom, wspierając je naszymi produktami i tworząc dla nich godne warunki w sytuacji, w której ich opieka ma największe znaczenie" – mówi Marek Kapuściński, Prezes Zarządu P&G w Europie Centralnej.

Inicjatywa Fundacji Polsat związana z budową, remontem i modernizacją Kliniki zbiegła się

z projektem "Z dumą wspieramy Mamy", co pozwoliło na stworzenie miejsca dla mam w warszawskim Instytucie "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka". Łączny koszt inwestycji związanej z rozbudową i modernizacją Kliniki oraz stworzeniem pokoju dla mam wyniósł ponad milion złotych. Chyba nikt z nas nie ma wątpliwości, że to bardzo dobrze zainwestowane pieniądze.